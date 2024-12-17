بوابة الحج المصرية.. تفاصيل نتيجة قرعة حج الجمعيات 2025

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن انطلاق القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية لأداء مناسك الحج لعام 1446هـ/2025م، وهو ما أثار اهتمام الآلاف من المتقدمين، يمكن للمتقدمين الاطلاع على نتائج القرعة عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، التي تُعد الوسيلة الرسمية لتنظيم وإدارة كافة خدمات الحج.

بوابة الحج المصرية: منصة شاملة لتنظيم خدمات الحج

تُعتبر بوابة الحج المصرية الموحدة أداة حديثة تهدف لتيسير إجراءات التقديم والاستعلام عن نتائج الحج بشفافية وسلاسة، ما يضمن تقديم خدمة متميزة للحجاج مع الحفاظ على راحتهم وسلامتهم.

شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي شروطًا محددة للمتقدمين عبر الجمعيات الأهلية، وهي:

أن يكون المتقدم عضوًا في جمعية أهلية ومسددًا لاشتراك العضوية.

أن تكون الجمعية مسجلة قبل 30 يونيو 2024 وخالية من الأحكام الجزائية.

عدم سبق أداء المتقدم لفريضة الحج.

أن يحمل المتقدم الجنسية المصرية وأن يكون كامل الأهلية.

ألا يقل العمر عن 25 عامًا، مع استثناء المرافقين من عمر 18 عامًا.

النساء أقل من 45 عامًا غير ملزمات بمحرم شرعي.

الفئات المستثناة من الحج لعام 2025

بناءً على تعليمات وزارة الصحة، لن يُسمح لبعض الفئات بالسفر لأسباب صحية تتضمن..

مرضى الفشل الكلوي وتليف الرئة.

الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأورام.

النساء الحوامل في الأشهر الأولى أو الأخيرة.

مرضى الأمراض النفسية كألزهايمر والأمراض المعدية مثل السل الرئوي.

نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025

أُعلن عن اختيار 12 ألف حاج يمثلون الحصة المخصصة للجمعيات الأهلية، ويوفر موقع الموجز، إمكانية الاطلاع على النتائج من خلال الآتي..

بوابة الحج المصرية الموحدة باستخدام الرقم القومي.

الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

الإعلانات المتاحة في المديريات والإدارات الاجتماعية بالمحافظات.

خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الحج المصرية

الدخول إلى بوابة الحج الموحدة.

إدخال الرقم القومي وكود التحقق.

الضغط على "بحث" لعرض النتيجة.

بوابة الحج المصرية

مستويات الحج وتكاليفه لعام 2025

منه

حرصًا على تلبية مختلف الاحتياجات، قُسمت برامج الحج إلى ثلاث مستويات تشمل..

المستوى الأول، إقامة بفنادق 5 نجوم قريبة من الحرم المكي بتكلفة 395 ألف جنيه.

المستوى الثاني، إقامة بفنادق تبعد 750 مترًا عن الحرم بتكلفة 268 ألف جنيه.

المستوى الثالث، إقامة بفنادق تبعد 1400 متر بتكلفة 240 ألف جنيه.

مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار تشمل الإقامة والوجبات، ولا تشمل تذاكر الطيران.

طرق سداد تكاليف الحج ومواعيد الدفع

أماكن السداد: فروع بنوك (الأهلي، مصر، القاهرة) ومكاتب البريد.

الموعد النهائي للسداد: من 17 ديسمبر 2024 وحتى 26 ديسمبر 2024.

في حالة عدم السداد ضمن الفترة المحددة، يتم تصعيد أسماء من قوائم الانتظار.

الخدمات الصحية المقدمة للحجاج

ويستعرض الموجز، الخدمات المقدمة لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للحجاج، والتي تشمل..

توقيع الكشف الطبي الإجباري على الحجاج قبل السفر.

إنشاء عيادات طبية في أماكن إقامة الحجاج بمكة والمدينة.

تقديم الرعاية الصحية المستمرة طوال مدة الرحلة.

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