موعد عيد الأضحى 2025.. تفاصيل هامة حول العيد والإجازات الرسمية

عيد الأضحى المبارك، أحد أهم المناسبات الإسلامية، يمثل فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله من خلال أداء مناسك الحج والقيام بتوزيع الأضاحي، مع اقتراب عام 2025، بدأ المسلمون حول العالم، وخصوصًا في مصر، في البحث عن مواعيد هذا العيد الكبير الذي يوافق العاشر من ذي الحجة، حيث تتحدد مواعيده وفقًا للرؤية الشرعية لهلال الشهر الهجري.

يرصد موقع الموجز مواعيد عيد الأضحى عام 2025 خلال السطور التالية.

عيد الأضحى

موعد عيد الأضحى 2025 وفق الحسابات الفلكية

بحسب الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد الدولي للفلك، من المتوقع أن يبدأ عيد الأضحى المبارك لعام 2025 يوم الجمعة الموافق 6 يونيو، ويستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو.

ومع ذلك، فإن الموعد الرسمي يتوقف على رؤية هلال شهر ذي الحجة التي ستتحراها دار الإفتاء المصرية مساء الثلاثاء 27 مايو 2025.

إجازة عيد الأضحى في مصر لعام 2025

من المتوقع أن يحصل الموظفون والطلاب في مصر على إجازة رسمية لا تقل عن 5 أيام تبدأ من الخميس 5 يونيو وحتى الاثنين 9 يونيو 2025.

ومن المعتاد أن يصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا رسميًا يحدد عدد أيام الإجازة بدقة، وذلك لتوفير الوقت الكافي للاحتفال بهذه المناسبة الدينية الهامة.

عيد الأضحى

عيد الأضحى رمزية دينية وتقاليد عريقة

يرتبط عيد الأضحى برمزية دينية عظيمة، حيث يحيي المسلمون ذكرى استجابة النبي إبراهيم لأمر الله بالتضحية بابنه إسماعيل قبل أن يفديه الله بكبش عظيم.

ولهذا، يقوم المسلمون بذبح الأضاحي (الخراف أو الأبقار أو الإبل) في هذا اليوم، ويتم توزيع لحومها على الفقراء والأقارب.

موعد شهر رمضان وعيد الفطر لعام 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، سيبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ يوم السبت 1 مارس 2025، وينتهي في 30 مارس.

وسيتم استطلاع الهلال رسميًا يوم 29 شعبان 1446 هـ لتأكيد الموعد.

أما إجازة عيد الفطر المبارك، فمن المتوقع أن تكون 3 أيام تبدأ من الاثنين 31 مارس حتى الأربعاء 2 أبريل 2025، مع إصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء لتحديد الإجازة النهائية.

عيد الأضحى 2025 يمثل فرصة للتأمل والعبادة، إلى جانب الاحتفال بتقاليد غنية تتناقلها الأجيال.

وعلى الرغم من الاعتماد على الحسابات الفلكية لتحديد المواعيد، يبقى للرؤية الشرعية الدور الحاسم في إعلان المواعيد النهائية.

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