هل عيد المسيحيين إجازة؟.. تعرف على موعد الإحتفال بعيد الميلاد 2025

موعد قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2025، سؤال يشغل بال كثير من المواطنين، إذ يختلف موعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد 2025 في مصر بين مختلف الطوائف المسيحية في مصر، بناءً على التقويمين الميلادي والشرقي، إذ تحتفل الكنائس القبطية الأرثوذكسية، التي تتبع التقويم الشرقي، بعيد الميلاد في 7 يناير من كل عام، في حين تحتفل الكنائس التي تتبع التقويم الغربي في 25 ديسمبر، ويعكس هذا التنوع في المواعيد اختلافات تاريخية ودينية بين الطوائف المسيحية، ويكشف الموجز موعد الإجازات.



موعد احتفال عيد الميلاد المجيد 2025 في الكنائس المصرية

1- الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ستحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد في السابع من يناير 2025، إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد مساء 6 يناير 2025 في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويسبق القداس فترة من الصوم يلتزم بها الأقباط خلال شهر ديسمبر 2024، وتنتهي مع بداية القداس.

موعد عيد الميلاد المجيد

2- كنيسة الروم الأرثوذكسية

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر 2024، وفقًا للتقويم الغربي، وسيترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس، قداس عيد الميلاد صباح يوم 25 ديسمبر في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي في القاهرة.

3- الكنيسة الأسقفية

تحتفل الكنيسة الأسقفية في مصر بعيد الميلاد المجيد أيضا في 25 ديسمبر 2024، وسيترأس المطران سامي فوزي، مطران الكنيسة الإنجليكانية، احتفال ليلة عيد الميلاد مساء 24 ديسمبر في الثامنة مساءً.

هل عيد الميلاد المجيد 2025 إجازة رسمية في مصر؟

على الرغم من الاحتفالات التي تشهدها الكنائس في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لكن عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في السابع من يناير، يعد يوم عطلة رسمية في مصر، أما بالنسبة للكنائس التي تحتفل في 25 ديسمبر، مثل الكنيسة الروم الأرثوذكسية والكنيسة الأسقفية، فيحتفل أتباعها في هذا التاريخ، ولكنه ليس عطلة رسمية في الدولة.

عيد ميلاد مجيد

بناء على ذلك يعد يوم 7 يناير 2025 إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الشرقي، أما يوم 25 ديسمبر، فمع كونه يوافق عيد الميلاد المجيد لدى بعض الطوائف، لكنه لا يعد إجازة رسمية في مصر.

ما هو عيد الميلاد؟

عيد الميلاد من أهم الأعياد الدينية التي يحتفل بها المسيحيون حول العالم، وهو يوم يحمل رمزية كبيرة لميلاد السيد المسيح، ويجمع العائلات في أجواء من الفرح والتراحم.

في مصر، يكتسب هذا العيد خصوصية كبيرة؛ نظرًا لتنوع الطوائف المسيحية التي تعيش في البلاد، والتي تحتفل بعيد الميلاد في تواريخ مختلفة، بناءً على التقويمين الميلادي والشرقي.

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