موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2025 وعيد الفطر فلكيًا

موعد شهر رمضان الكريم 2025.. يتزايد اهتمام المواطنين في الدول الإسلامية بمعرفة تفاصيل بداية شهر رمضان لعام 2025، الذي يعد من أهم الأشهر في الإسلام، ويترقب المسلمون حول العالم بداية الشهر الفضيل الذي يتسم بالعبادة والصوم والتقوى، بالإضافة إلى تحديد موعد عيد الفطر الذي يأتي بعد شهر من الصيام، وتسعى الدول الإسلامية لتحديد بداية رمضان بناءً على رؤية الهلال الشرعية، حيث يختلف الموعد من دولة إلى أخرى.

ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في بداية مارس 2025، مع اختلاف طفيف في الموعد من دولة إلى أخرى. أما بالنسبة لعيد الفطر، فهو يأتي في نهاية شهر إبريل 2025، ويعتمد تحديده على رؤية هلال شوال، مما يظل سبباً في ترقب المسلمين لهذا اليوم الذي يختتمون فيه شهر رمضان بالصلاة والتهان، وفى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد شهر رمضان الكريم 2025، بالإضافة إلى موعد عيد الفطر المبارك 2025.

موعد شهر رمضان الكريم 2025

صوم رمضان

يعد "صوم رمضان" أحد أركان الإسلام الخمسة، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان".

شهر رمضان 2025

شهر رمضان هو الشهر التاسع من السنة الهجرية، وقد فضّل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان على باقي الأشهر. فرض الله عز وجل صيامه على كل مسلم، كما ورد في قوله تعالى: "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون".

موعد شهر رمضان الكريم 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان لعام 2025 يوم السبت 1 مارس 2025، وسيستمر شهر رمضان 2025 لمدة 29 أو 30 يومًا.

موعد شهر رمضان الكريم 2025

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2025

سيتم استطلاع هلال شهر رمضان من قبل دار الإفتاء المصرية يوم 29 شعبان 1446هـ، وبعدها سيتم تأكيد الموعد الرسمي لبداية شهر رمضان، وتعتمد العديد من الدول العربية والإسلامية على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام المراصد الفلكية، وبحسب التوقعات الفلكية، ويتبقى أقل من 80 يومًا على بداية أول أيام شهر رمضان لعام 2025.

موعد شهر رمضان الكريم 2025

موعد عيد الفطر 2025

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن تحديد موعد غرة رمضان 2025 وأول أيام عيد الفطر المبارك يعتمد على الرؤية الشرعية، التي ستعلن عنها دار الإفتاء المصرية في مؤتمرها يوم 29 من شهر شعبان، وذلك لتأكيد ما إذا كان يوم 29 من شعبان هو المتمم للشهر، أو أن اليوم التالي (30 شعبان) هو المتمم، بناءً على رؤية الهلال.

وفي بيان سابق، أشار المعهد إلى أنه وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها أساتذته، من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2025 يوم السبت 1 مارس، وسيواصل المعهد متابعة الحسابات الفلكية طوال الشهر الكريم لتحديد موعد أول أيام عيد الفطر 2025.

موعد شهر رمضان الكريم 2025

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