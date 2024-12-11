موعد بداية شهر رمضان 2025 بمصر.. بيان رسمي

موعد بداية شهر رمضان 2025.. مع اقتراب نهاية عام 2024، بدأ العديد من المواطنين في البحث عن موعد بداية شهر رمضان 2025 وعدد الأيام المتبقية على قدوم الشهر الكريم.

ويترقب المسلمون في شتى أنحاء العالم حلول شهر رمضان المبارك الذي يحمل في طياته الكثير من الروحانيات والطقوس الدينية الخاصة، ويتميز عن باقي الشهور الهجرية، وفقًا للحسابات الفلكية، يتم تحديد أول أيام شهر رمضان، والذي يختلف من عام إلى آخر بناءً على الدورة الشهرية للهلال، وفى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، موعد بداية شهر رمضان 2025.

موعد بداية شهر رمضان 2025

شهر رمضان 2025

يعد شهر رمضان الشهر التاسع في التقويم الهجري، وهو الشهر الذي خصه الله تعالى بفضائل عظيمة وأجور كبيرة، فقد فرض الله سبحانه وتعالى صيام هذا الشهر على المسلمين، وهو عبادة تتسم بالروحانية والتقوى، ويتميز رمضان بكونه الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم، كما ورد في قوله تعالى: «شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ» (البقرة: 185).

يعتبر رمضان فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال العبادة والطاعة، ويتخلل الشهر الفضيل صيامًا من الفجر حتى غروب الشمس، مع أداء الصلاة والقيام وقراءة القرآن الكريم، مما يعزز الروحانية والعبادة الجماعية بين المسلمين.

موعد بداية شهر رمضان 2025

من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 2025 يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، وفقًا للحسابات الفلكية، وسيستمر شهر رمضان لعام 2025 لمدة تتراوح بين 29 و30 يومًا، حيث يعتمد تحديد نهاية الشهر على رؤية الهلال، وذلك في اليوم الذي يسبق عيد الفطر، وتوقع أن يكون شهر رمضان مليئًا بالأجواء الروحانية والعبادات التي يحرص المسلمون على أدائها، من صيام وقيام وقراءة للقرآن، إضافة إلى الشعائر الدينية الخاصة بهذا الشهر الفضيل.

موعد شهر رمضان 2025

كم يومًا يتبقى على بداية شهر رمضان 2025؟

بناءً على الحسابات الفلكية، يتبقى أقل من 80 يومًا على بداية شهر رمضان لعام 2025، وبذلك، من المتوقع أن يبدأ أول أيام شهر رمضان 2025 في يوم السبت الموافق 1 مارس 2025.

دعاء استقبال شهر رمضان

اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.



اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعل صيامنا فيه مقبولًا، وقيامنا فيه من التوابين.



اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.



اللهم اجعل هذا الشهر مباركًا، واغفر لنا فيه ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا فيه صالح الأعمال.



اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من المعتوقين من النار.

اللهم آمين.

اللهم آمين. نسأل الله أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منا صالح الأعمال.

شهر رمضان 2025

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