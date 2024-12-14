التاريخ الهجري اليوم السبت 14 ديسمبر 2024.. إليك موعد بداية شهر رمضان 2025

التاريخ الهجري اليوم.. يتزايد اهتمام الكثير من الاشخاص بمعرفة التاريخ الهجري، ويعتمد التاريخ الهجري على الدورة الشهرية للقمر، وهو ما يختلف عن التقويم الميلادي الذي يعتمد على الشمس.

ويستعد المسلمون في مختلف أنحاء العالم للاحتفال بالعديد من المناسبات الدينية ومتالعة التاريخ الهجري بالتوزي مع التقويم الميلادي.

ويقدم موقع الموجز لكم التقويم الهجري اليوم ، بالإضافة إلى التواريخ الهجرية والميلادية لهذا الأسبوع حتى نهاية ديسمبر 2024.

التاريخ الهجري اليوم

التاريخ الهجري اليوم

السبت 12 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 14 ديسمبر 2024 م

الأحد 13 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 15 ديسمبر 2024 م

الإثنين 14 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 16 ديسمبر 2024 م

الثلاثاء 15 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 17 ديسمبر 2024 م

الأربعاء 16 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 18 ديسمبر 2024 م

الخميس 17 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 19 ديسمبر 2024 م

الجمعة 18 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 20 ديسمبر 2024 م

التاريخ الهجري حتى نهاية الشهر

ومع اقتراب نهاية الشهر الميلادي 2024، نقدم لكم التواريخ الهجرية للمزيد من الأيام حتى آخر الشهر:

السبت 19 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 21 ديسمبر 2024 م

الأحد 20 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 22 ديسمبر 2024 م

الإثنين 21 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 23 ديسمبر 2024 م

الثلاثاء 22 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 24 ديسمبر 2024 م

الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 25 ديسمبر 2024 م

الخميس 24 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 26 ديسمبر 2024 م

الجمعة 25 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 27 ديسمبر 2024 م

السبت 26 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 28 ديسمبر 2024 م

الأحد 27 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 29 ديسمبر 2024 م

الإثنين 28 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 30 ديسمبر 2024 م

الثلاثاء 29 جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 31 ديسمبر 2024 م

التاريخ الهجري اليوم

موعد بداية شهر رمضان 2025

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام شهر رمضان لعام 2025 من المتوقع أن يكون يوم السبت 1 مارس 2025، ووفقًا للحسابات الفلكية، سيستمر شهر رمضان في عام 2025 لمدة 29 يومًا، مما يعني أن عيد الفطر سيكون يوم الأحد 30 مارس 2025.

التقويم الهجري القمري

جدير بالذكر أن التقويم الهجري القمري هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر، ويستخدمه المسلمون في تأريخ الأحداث، و تم إنشاء هذا التقويم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذي جعل هجرة رسول الله محمد بن عبد الله ﷺ من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول (24 سبتمبر 622م) مرجعًا لأول سنة هجريه، وهو السبب في تسميته “التقويم الهجري”، و يعتمد التقويم الهجري أساسًا على الميقات القمري، كما أمر الله به في القرآن الكريم، في الآية 36 من سورة التوبة:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ٣٦﴾ [التوبة:36]

أما الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرتها الآية فهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والتي هي أشهر قمرية، ولأن الله نعتها بـ "الدين القيم"، حرص أئمة المسلمين منذ بداية الأمة على الالتزام بها، وعلى الرغم من أن التقويم الهجري تم إنشاؤه في عهد المسلمين، إلا أن أسماء الأشهر والتقويم القمري كانا مستخدمين منذ أيام الجاهلية، وأول يوم في هذا التقويم كان الجمعة 1 محرم 1 هـ الموافق 16 يوليو 622م.

التاريخ الهجري اليوم

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