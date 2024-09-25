متي موعد رمضان 2025..التفاصيل الكاملة عن قدوم شهر رمضان

موعد رمضان 2025، تعد هذه الكلمات هي الأكثر بحثاً من قبل الكثيرين عبر موقع جوجل، حيث في كل عام هجري، بداية ونهاية مختلفتان لشهر رمضان، وذلك لأن التقويم الهجري يعتمد على دورة القمر حول الأرض، والتي تختلف عن السنة الشمسية.

يقدم لكم موقع الموجز، موعد رمضان 2025، حيث يعتمد تحديد بداية ونهاية شهر رمضان على رؤية الهلال بالعين المجردة، وهذا ما يجعل الموعد يختلف من عام لآخر ومن مكان لآخر.

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موعد شهر رمضان 2025



بعد ما كشفت عنه الحسابات الفلكية، فسوف يكون من المتوقع أن موعد شهر رمضان 2025 هو يوم السبت الأول من شهر مارس 2025.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2025

وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك 2025 يوم التاسع والعشرون من شهر شعبان، ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2025 يوم السبت.

ووفقًا لما أعلنت عنه دار الافتاء، من المتوقع أن يوافق موعد شهر رمضان يوم 1 أو 2 مارس، وسيستمر لمدة 29 أو 30 يومًا.

ما يقال عند استقبال شهر رمضان؟

اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم.. اللهم ارزقنا قبل رمضان قلوبا جديدة، وتوبة سديدة، وهمة شديدة، وأعمالا صالحة عديدة.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا آله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه عُرضا للبلايا والآفات بعزتك ياعز المسلمين.

اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين

ما هي أفضل الأدعية في شهر رمضان؟

- «اللهم أعنا على الصيام والصلاة وصالح الأعمال، وتقبل منا واجعلنا من أهل الجنة الصائمين التائبين».

- «اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين».

- «اللهم إنا نسألك أن تجعل شهر رمضان المعظم شهر تملأ فيه الفرحة قلوبنا وتفرج فيه كروبنا وأن ترزقنا فيه الخير كله».

- «اللهم أصلح لنا كل أمورنا في الشهر الكريم، واجعل الجنة مستقر لنا ومتاع، واجعل باب الريان باب دخولنا الجنان إنك على كل شيء قدير».

- «اللهم بلغنا رمضان ونحن بأحسن حال لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على الصيام والقيام واجعلنا من عتقائك من النار».

- «اللهم اجعلنا من العباد المعتوقين من عذاب النار في هذه الأيام المباركة، اللهم أجعلنا من عبادك الصائمين القائمين طوال شهر رمضان المبارك».

- «اللهم اجعل بداية شهر رمضان بداية جديدة لنا نسألك فيها صلاح الأحوال، والثبات على الإيمان والطاعات، وأن تبلغنا نصيب من فضل الشهر الكريم».

- دعاء دخول رمضان

- «اللهمَّ ارزقنا أمنًا وإيمانًا، وهداية وإحسانًا، وبصيرة ويقينًا، واجتهادًا وإتقانًا، وافتح لنا خزائن رحمتك وفضلك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك».

- «اللهمَّ أَعِنَّا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

اللهمَّ أَهِلَّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والرزق الواسع، ودفع الأسقام، والمسارعة إلى ما تحبّ وترضى».

- «اللهمَّ إنَّك عفو كريم تحبُّ العفوَ فاعفُ عنَّا، يا من تسمع الأصوات وإن خفيت، وتقضي الحاجاتِ وإن عظمت، وتجيب الدعوات وإن ثقلت، وتغفر الزلات وإن كثرت، اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام.

- «اللهم إنا نسألك أن تبلغنا شهر رمضان المبارك لا فاقدين ولا مفقودين ونحن في راحة بال ونتمتع بصحة وعافية، وأن تجعل هذا الشهر المبارك نهاية المعاصي التي قد ارتكبناها وأعنا على أن نعبدك في هذا الشهر عبادة ترضيك وترضينا».

- «اللهم أعنى في هذا الشهر على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادى المضلين.

موعد رمضان 2025

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