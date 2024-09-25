نجوم يعودون بقوة إلى الشاشة في رمضان 2025: محمد رجب وسامح حسين وأحمد مالك

يعود عدد من نجوم الدراما إلى قائمة رمضان 2025، بعد غياب دام سنوات عن الماراثون الرمضاني وعلى رأسهم الفنان محمد رجب والفنان سامح حسين وأحمد مالك، لذلك يستعرض" موقع " الموجز " تفاصيل المسلسلات في سطور.

محمد رجب "الحلنجي" في دراما رمضان 2025

يعود الفنان محمد رجب بمسلسل جديد أطلق عليه صناعه اسم "الحلنجي"، إذ يقدم من خلال الأحداث شخصية نصاب، العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام

ومن المعروف أن غاب رجب عن الدراما الرمضانية أكثر من 5 مواسم رمضانية، إذ ظهر خلالهما كضيف شرف فقط في عدد من الأعمال التي نافست في الماراثون الدرامي الرمضاني.

محمد رجب

إذ شارك الفنان محمد رجب مسلسل "الحشاشين" الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي كـ ضيف شرف، العمل من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عيد وسامي الشيخ من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي كما ظهر كضيف شرف في مسلسلات "الكتيبة 101" و"الاختيار".

والجدير بالذكر أن شارك الفنان محمد رجب في أخر بطولة درامية رمضانية مسلسل "علامة استفهام" والذي تم عرضه عام 2019 وشاركه العمل كلا من هيثم أحمد زكي وميرهان حسين ومحمود البزاوي من تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

سامح حسين يعود بـ برمودا

"برمودا" وقع اختيار الفنان سامح حسين على اسم مسلسله الجديد "برمودا" ليعود به من جديد لعالم دراما الماراثون الرمضاني2025 بعد غياب 5 سنوات عن الموسم الرمضاني‘ إذ شارك حسين بمسلسله الشهير القبطان عزوز الجزء الثاني في رمضان 2019و شاركه البطولة ايمان السيد وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، وكان عمل بارز ونجح نجاحاً كبيرًا وقت عرضه.

سامح حسين

أحمد مالك يعود بفكرته “ولاد الشمس”

يشارك الفنان الشاب أحمد مالك في الماراثون الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل" ولاد الشمس" العمل من فكرة أحمد مالك وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إذ يعود أحمد مالك بهذا المسلسل للدراما الرمضانية المقبلة بعد غياب دام 3 سنوات ، منذ أن شارك مالك بمسلسل ” نسل الأغراب ” الذي تم عرضه في 2021 وشارك في بطولته بجانب النجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

أحمد مالك

ومن المعروف أن يشار الفنان أحمد مالك مسلسل ” مطعم الحبايب” الذي من المقررعرضه قربيًا عبر إحدى المنصات الرقمية الشهيرة وتشاركه بطولته النجمة الشابة هدى المفتي وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

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