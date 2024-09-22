الحلنجي والنصابة.. ميرهان حسين تواجه محمد رجب في مسلسله الجديد

تستعد الفنانة ميرهان حسين لتصوير دورها في مسلسل جديد أطلق عليه صناعه اسم" الحلنجي" بطولة الفنان محمد رجب ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025.

الفنانة ميرهان حسين

علم "الموجز "من مصادر خاصة بالشركة المنتجة عن تعاقد الفنانة ميرهان حسين على المشاركة في مسلسل الحلنجي، ومن المقرر أن تبدأ تصوير بعد الانتهاء من التحضيرات الأولية للشخصية.

وتجسد الفنانة ميرهان حسين في مسلسل الحلنجي، دور نصابة وتقع في حب الحلنجي محمد رجب خلال الأحداث، ويتعرض الثنائي لبعض الأزمات وتستعرض بشكل كوميدي اجتماعي.

تفاصيل قصة مسلسل الحلنجي

مسلسل "الحلنجي" لمحمد رجب هو مسلسل درامي جديد من المقرر عرضه في رمضان 2025، ويجسد رجب شخصية شاب نصاب ويتعرض للعديد من المواقف الصعبة والكوميدية في حياته.

أبطال مسلسل الحلنجي

مسلسل الحلنجي يكون إطار الدراما الاجتماعية التشويقية ، ومكون من 30 حلقة المسلسل من بطولة محمد رجب و ميرهان حسين وكوكبة كبيرة من النجوم القديرة والشابة، العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام ،ومن إنتاج ممدوح شاهين

من المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في أول نوفمبر المقبل 2024، إذ تعمل الشركة المنتجة على قدماً وساق لـاستكمال باقي فريق العمل من المقرر أن ينافس في رمضان 2025.

يعتبر مسلسل "الحلنجي " عودة جديدة لمحمد رجب إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب دام لـ 8 سنوات.

ومن المعروف أن شاركت الفنانة ميرهان حسين في الماراثون الرمضاني الماضي بأكثر من مسلسل أبرزهم مسلسل حق عرب

و جسدت ميرهان حسين دور "شمس"، وهي فتاة شعبية من منطقة الجيارة، تتميز بشخصيتها القوية والجريئة، وكانت شمس ضمن الأحداث الرئيسية للمسلسل، حيث سترتبط بعلاقة حب مع بطل المسلسل الذي يجسده الفنان أحمد العوضي.

واستطاعت الفنانة ميرهان حسين أن تقوم ب أداءً متميزاً في هذا الدور، خاصة وأنها قامت بدور فتاة شعبية لـ أول مرة.

ميرهان حسين





يُذكر أن مسلسل "حق عرب" من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج أحمد شفيق، وتم عرضه في رمضان 2024.

وشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي و ميرهان حسين، كل من دينا فؤاد، أحمد عبد العزيز، سلوى عثمان، صفاء الطوخي، فراس سعيد، وعدد آخر من الفنانين ، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي.

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