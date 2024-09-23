سارة عبدالرحمن تستعد لعمل فني جديد في رمضان 2025

تستعد الفنانة سارة عبدالرحمن للعودة لـ دراما رمضان بمسلسل قوي تواصل التحضيرات له حاليا، و من المتوقع أن يتم الإعلان عنه قريبًا، حيث من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، هذا العمل يمثل محطة جديدة في مسيرتها الفنية.

أعمال سابقة لـ سارة عبدالرحمن



ظهرت سارة في الفترة الأخيرة في فيلم "نبيل الجميل" بجانب الفنان محمد هنيدي، بالإضافة إلى مشاركتها في مجموعة من الأعمال الدرامية البارزة مثل مسلسل "سلسال الدم"، "وعد"، "ونوس"، "نصيبي وقسمتك" (الجزء الثالث)، "30 ليلة وليلة"، و"مكتوب عالية" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وفي السينما، قدمت سارة دورين في فيلمي "ماما حامل" و"تصبح على خير"، مما عزز من مكانتها كممثلة بارزة في مجالي السينما والتلفزيون.

سعادة سارة بنجاح أعمالها الأخيرة



في تصريح خاص لـ"الموجز"، أعربت الفنانة الشابة عن سعادتها بالنجاح الذي حققته من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال الأخيرة، مثل "سلسال الدم"، "وعد"، "ونوس"، و"نصيبي وقسمتك"، بالإضافة إلى نجاحها في أفلام "آخر ديك في مصر" و"تصبح على خير".

سلسال الدم.. محطة مهمة في مسيرة سارة



أشارت سارة إلى أن مسلسل "سلسال الدم" يعد واحدًا من الأعمال الأقرب إلى قلبها، خاصة بعد مشاركتها في الجزء الثاني والثالث، وكذلك بداية الجزء الرابع. كما أشادت بتجربتها مع النجم رياض الخولي، الذي وصفته بأنه "مدرسة تمثيلية متحركة"، مضيفةً أنها تعلمت الكثير من التعامل معه. كما تحدثت عن الفنانة القديرة عبلة كامل التي قدمت لها نصائح ثمينة طوال فترة العمل معها.

سارة عبدالرحمن ورغبتها في التنوع الفني



أكدت سارة على حرصها على التنوع في أدوارها الفنية، حيث قدمت شخصية كوميدية في مسلسل "الوصية" مع أكرم حسني والذي عرض في رمضان الماضي، بالإضافة إلى مشاركتها في "30 ليلة وليلة" مع سعد الصغير. وذكرت أنها استمتعت بتقديم شخصية "جاسمين" في مسلسل "وعد" مع مي عز الدين.

رفض الأدوار النمطية والبحث عن التنوع



سارة عبرت عن رغبتها في تقديم جميع أنواع الفن، سواء الكوميديا أو التراجيديا، مشيرة إلى أنها ترفض الأدوار النمطية، مثل دور "الكيادة" أو "الخطافة". بعد تجسيد شخصية "أمنية" في قصة "علي الهادي يا زبادي" من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، رفضت العديد من الأدوار المماثلة لأنها لا تريد أن تُحصر في هذه النوعية من الشخصيات.

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