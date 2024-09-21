الدراما القصيرة تحارب الملل في رمضان 2025 ..تعرف على أبرز المسلسلات

الدراما القصيرة.. في السنوات الأخيرة، برزت المسلسلات القصيرة التي لا تتجاوز 15 حلقة كخيار مفضل للجمهور، مما دفع صناع الدراما للتركيز على هذا النوع من الأعمال، خاصة في موسم رمضان.

ومع اقتراب رمضان 2025، تتجلى هذه الاتجاهات بوضوح من خلال مجموعة من الأعمال الجديدة والمشوقة.

يرصد موقع " الموجز" التفاصيل كاملة في السياق التالي

ياسر جلال يُنافس بمسلسلين جديدين

يستعد النجم ياسر جلال للظهور في رمضان 2025 من خلال مسلسليْن قصيرين، الأول هو "للعدالة وجه آخر" الذي يجري التحضير له حاليًا، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.

أما الثاني، "جودر 2"، فيتابع أحداث الجزء الأول الذي عُرض في رمضان 2024، مما يعكس نجاحه وشعبية شخصياته.

ياسر جلال

منى زكي تدخل المنافسة بمسلسل "ناقص ضلع"

تشهد منافسات رمضان 2025 أيضًا مشاركة منى زكي بمسلسل جديد يحمل عنوان "ناقص ضلع"، والذي يتكون من 15 حلقة.

العمل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير، ويجري حاليًا إبرام العقود مع بقية فريق العمل.

نيللي كريم تواصل الإبداع

تتواجد نيللي كريم بقوة في موسم رمضان 2025، حيث تتعاقد على مسلسل جديد مكون من 15 حلقة، تأليف أمين جمال وإخراج عبدالعزيز النجار.

العمل، الذي يُنتج بواسطة شركة sky limit، يعد بمشاركة طاقم فني متميز.

نيللي كريم

دنيا وإيمي سمير غانم معًا

تستعد دنيا سمير غانم لتقديم مسلسل جديد يحمل اسمًا مؤقتًا "عايشة الدور"، بينما تشارك شقيقتها إيمي سمير غانم في عمل آخر مع حسن الرداد، وكلاهما يتكون من 15 حلقة. هذا التعاون بين الشقيقتين يثير حماس الجمهور.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد

أعمال جديدة وأجزاء مميزة

في إطار الأعمال الجديدة، يعود هشام ماجد بمسلسل "أشغال شقة 2"، الذي يشاركه فيه أسماء جلال، ويعكس نجاح الجزأين السابقين من العمل.

بينما دينا الشربيني تستمر في تقديم سلسلة "كامل العدد 3" مع شريف سلامة، بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة.

هشام ماجد

محمد فراج وهنا الزاهد

يُعقد محمد فراج مؤخرًا صفقة لتقديم مسلسل جديد مكون من 15 حلقة، بينما تشارك هنا الزاهد في مسلسل "نسخة واحدة لا تكفي"، الذي يجمعها بعدد من الأسماء اللامعة مثل أحمد خالد صالح وميمي جمال.

مع هذه المجموعة المميزة من الأعمال، يبدو أن رمضان 2025 سيكون حافلًا بالدراما القصيرة التي تتناول موضوعات متنوعة وتقدم قصصًا جديدة تجذب الجمهور.

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