ملامح جديدة لمسلسل حسن الرداد وإيمي سمير غانم في رمضان 2025.. تفاصيل

يشارك الفنان حسن الرداد مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في بطولة عمل درامي جديد، ومن المقررأن يبدأ التصوير قربيًا، إذ تعمل شركة الإنتاج على قدمًا وساق لـ استكمال باقي فريق العمل، ويستعرض الموجز تفاصيل جديدة للمسلسل في السطور التالية.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

استقر صناع مسلسل الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم على أن يكون اسم المسلسل هو "مش هو ولا هي" ويكون في إطار كوميدي اجتماعي، ومكون من 30 حلقة.

وقد تعاقد الثنائي الفنان وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم على مسلسل جديد، العمل من إخراج خالد مرعي ومن إنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر عرض العمل في موسم رمضان المقبل لعام2025.

آخر أعمال حسن الرداد

من المعروف أن الفنان حسن الرداد شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، بمسلسل أطلق عليه صناعه اسم محارب "و حقق به نجاحًا ملحوظًا، والعمل من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، وناقش قضايا هامة، منها الثأر وتأثير السوشيال ميديا على حياتنا، خاصة جوانبها السلبية.

وجسد الرداد خلال أحداث المسلسل شخصية عزيز محارب وهو شاب صعيدي يعمل سائق ميكروباص، ويمر بالعديد من الأزمات في حياته مع تتابع الأحداث ويحاول حلها.

والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، نيرمين الفقي، سلوى عثمان، سماء إبراهيم، ملك أحمد زاهر، ومحمود ياسين جونيور، فيما ظهر عدد من ضيوف الشرف منهم ماجد المصري وعفاف شعيب وتامر عبدالمنعم، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم

آخر أعمال إيمي سمير غانم في رمضان

أما من جانب الفنانة إيمي سمير غانم فتغيب عن الدراما الرمضانية منذ أن قدمت مسلسل سوبر ميرو في موسم رمضان 2019، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.

وشارك بجانب إيمي وقتها في بطولة العمل، الراحل سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، محمد محمود، وإنعام سالوسة، والمسلسل من تأليف محمد محمدي وأحمد محي وإخراج وليد الحلفاوي.

آخر عمل جمع بين حسن الرداد وإيمي سمير غانم (مسرحية التلفزيون)

يُذكر أن حسن الرداد وإيمي سمير غانم انتهيا خلال الفترة الماضية من تقديم عروض مسرحية التلفزيون، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، وحققت المسرحية ردود أفعال إيجابية، ورفعت شعار كامل العدد في معظم أيام عرضها.

التلفزيون تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين يجدان تلفزيون سحري في طرد مرسل لهما، وفجأة يظهران في داخله ويتنقلان بين قنواته بكل أحداثه وتفاصيله، وشارك بجانب حسن وإيمي في بطولة المسرحية أوس أوس، سليمان عيد، بدرية طلبة، ومحمود حافظ، ومن تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب والإخراج لـ محمد الصغير.

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