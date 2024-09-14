حسن الرداد ينفي المعلومات المتداولة حول اسم مسلسله ويكشف تفاصيل جديدة

نفي النجم حسن الرداد الأخبار المنتشرة بخصوص اسم مسلسله الجديد مع زوجته إيمي سمير غانم، الذي سيعرض في رمضان 2025، ترددت شائعات أن اسم العمل سيكون "حق آدم"، ويكشف الموجز تفاصيل العمل من خلال هذا التقرير.

نفى حسن الرداد الاخبار المتداولة حول مسلسله بشكل قاطع، مشيرًا أن المسلسل كوميدي مكون من 15 حلقة، ومن إنتاج أحمد السبكي، ولم يتم بعد اختيار مخرج للعمل، كما نفى الرداد تولي خالد مرعي مهمة الإخراج، مؤكدًا أن الفريق ما زال في مرحلة البحث عن مخرج مناسب.

عودة للتعاون بين حسن وإيمي

حسن وايمي

هذا المسلسل ليس التعاون الأول بين حسن الرداد وإيمي سمير غانم؛ فقد سبق وشاركا معًا في عدة أعمال ناجحة. من أبرزها فيلم "عشان خارجين" الذي صدر عام 2016، وشارك فيه بيومي فؤاد، طاهر أبو ليلة، ومحمد علي رزق. كما قدم الثنائي فيلم "زنقة ستات" في عام 2015 بمشاركة أيتن عامر، مي سليم، وبيومي فؤاد.

أعمال مسرحية مشتركة

إلى جانب الأعمال التلفزيونية والسينمائية، قدم الرداد وإيمي مسرحية "التلفزيون"، والتي شاركهم فيها أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، بدرية طلبة، وكانت من تأليف أحمد سعد والي وإخراج محمد الصغير. المسرحية عرضت في فعاليات موسم الرياض والعلمين وحققت نجاحًا جماهيريًا.

نجاح حسن الرداد في رمضان 2024

حسن وايمي

على صعيد آخر، شارك حسن الرداد في رمضان 2024 بمسلسل "محارب"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا. المسلسل شهد مشاركة عدد كبير من النجوم مثل أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، سلوى عثمان، ومنة فضالي.

إيمي سمير غانم وفيلم "بلوموندو"

إيمي سمير غانم أيضًا عادت إلى الشاشة الكبيرة مؤخرًا بفيلم "بلوموندو"، حيث شاركت البطولة إلى جانب حسن الرداد وهاجر أحمد وميرنا نور الدين. الفيلم من تأليف محمد ويفي وإخراج ياسر سامي، ويُعد من أحدث أعمالها السينمائية التي تنتظر العرض.

تحضيرات حسن الرداد لفيلمه الجديد

حسن وايمي

بعد عودته من إجازته الصيفية، يستعد حسن الرداد لبدء التحضيرات لفيلمه الجديد، حيث يعكف حاليًا على قراءة السيناريو تمهيدًا لبدء التصوير وعرضه خلال إجازة منتصف العام.

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