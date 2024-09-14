قبل مسلسل حق آدم.. أبرز الأعمال الفنية التي جمعت بين حسن الرداد وإيمي سمير غانم

يعود الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم للتعاون مجددًا، وذلك في عمل درامي جديد يحمل عنوان حق آدم، من المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2025، وهذا العمل ليس التعاون الأول بينهما، فسبق و تعاونا في العديد من الأعمال الفنية التي حظيت على إعجاب الجمهور.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد

مسلسل "عزمي وأشجان"

وفي السطور التالية، يرصد الموجز أبرز الأعمال الفنية التي جمعت بين حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، ومن أبرز الأعمال المشتركة بينهما كان مسلسل "عزمي وأشجان" الذي عُرض في رمضان 2018، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين مثل سمير غانم، نسرين أمين، ومحمد ثروت، وقد حقق المسلسل نجاحاً كبيراً خلال عرضه.

فيلم "عشان خارجين"

كما تعاونا أيضًا في فيلم "عشان خارجين" الذي صدر في عام 2016، وشاركهما فيه بيومي فؤاد، طاهر أبو ليلة، ومحمد علي رزق. وآخرون من النجوم.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد

فيلم "زنقة ستات"

وقبل ذلك، قدم الثنائي فيلم "زنقة ستات" عام 2015، وشاركهما البطولة أيتن عامر، مي سليم، وبيومي فؤاد، وآخرون من النجوم.

مسرحية «التلفزيون»

وتعاونوا أيضًا في مسرحية «التلفزيون»، بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، سليمان عيد، بدرية طلبة، وهي من تأليف أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد خطاب، إخراج محمد الصغير، وعرضت مؤخرًا في فعاليات موسم الرياض، والعلمين.

وشارك حسن الرداد في دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل محارب، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وشاركه في بطولته أحمد زاهر، ماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، وسلوي عثمان، ومنة فضالي، وتامر عبد المنعم، وغفران، ومحمود الليثي، وملك أحمد زاهر، ، وعابد عناني، ونور محمود، وأحمد عنان، وكريم العمري، وسماء إبراهيم، وعفاف شعيب، ومحمود وعمرو محمود ياسين، وحسن عيد.

وشاركت إيمي سمير غانم مؤخرا في فيلم بلوموندو، بجانب حسن الرداد،هاجر أحمد، وميرنا نورالدين، ومحمد محمود، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، تأليف محمد ويفي وحازم ويفي، إخراج ياسر سامي.

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