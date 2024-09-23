لكل فنان حكاية.. كواليس خروج النجوم من الماراثون الرمضاني 2025

الماراثون الرمضاني.. يشهد موسم دراما رمضان 2025 غياب عدد من النجوم لأسباب عديدة، منها عدم استكمال تصوير أعمالهم، أو عدم وجود سيناريو جيد يتناسب مع نجوميتهم العارمة ومنهم يسرا، محمد سعد، يوسف الشريف .. "الموجز" يرصد في هذا التقرير أبرز الغائبين عن الماراثون الرمضاني لعام 2025.

يسرا خارج رمضان والسبب عدم وجود سيناريو جيد

أعلنت الفنانة يسرا انسحابها من الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025، بعدما كتبت اسمها في القائمة الرمضانية للعام الجديد2025.

إذ قررت النجمة لـ العام الثاني على التوالي أن تخرج من السباق الرمضاني المقبل لعام 2025، وذلك بسبب عدم وجود سيناريو مناسب تعود به لجمهورها في رمضان2025.

يسرا

محمد سعد خارج رمضان والسبب فيلم الدشاش

أعلن الفنان محمد سعد مؤخرًا عن انسحابه من السباق الرمضاني لعام 2025، وقد برر قراره بانشغاله بتصوير فيلمه الجديد "الدشاش"، بالإضافة إلى عدم استقراره على سيناريو جيد لمسلسل يليق بالجمهور.

هذا الخبر شكل مفاجأة للكثير من الجمهور، خاصة بعد أن أعلن محمد سعد في وقت سابق عن تحضيره لعمل درامي جديد يعود به إلى الشاشة الصغيرة في رمضان 2025، بعد غيابه عن موسم رمضان الماضي.

محمد سعد

يوسف الشريف خارج رمضان 2025

في البداية أعلن الفنان يوسف الشريف تواجده في منافسات موسم دراما رمضان 2025.

إذ تعاقد يوسف بالفعل على بطولة مسلسل جديد مكون من 15 حلقة، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج صادق الصباح، إلا أن العمل تم تأجيله ليكون يوسف الشريف خارج دراما رمضان 2025

أسباب غياب يوسف الشريف عن دراما رمضان

ويغيب يوسف الشريف عن الدراما التليفزيونية على مدار ثلاث السنوات الماضية، وتحديداً منذ تقديمه مسلسل "كوفيد 25" في شهر رمضان 2021.

وقد شارك في بطولته: أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، ميرنا نورالدين، وإسلام. تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال. وقد عمل على العودة إلى منافسات دراما رمضان هذا العام، إلا أن عودته تأجلت لحين إشعار آخر.

وفي سياق آخر، أعلن يوسف الشريف عودته إلى السينما بعد غياب 7 سنوات، بفيلم جديد يحمل اسم "ديربي الموت" من إخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر البدء في تصويره أواخر عام 2024، ويكون بين مصر والسعودية.

يوسف الشريف

وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول منافسة رياضية مشوّقة، تكتشف خلالها شخصيات متعددة خيوطاً مظلمة وجرائم غامضة.

بني آدم آخر أعمال يوسف الشريف في السينما

يوسف الشريف قدم آخِر أعماله السينمائية، فيلم " بني آدم " الذي عُرض في عام 2018، من فكرة يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

وشاركه في البطولة: أحمد رزق، دينا الشربيني، هنا الزاهد، محمود الجندي، خالد كمال، بيومي فؤاد، صفاء الطوخي، أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، أحمد طنجي، وعدد آخر من الفنانين.

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