مفاوضات لانضمام سوسن بدر لمسلسل  "نسخة واحدة لا تكفي" رمضان 2025

أشارت مصادر مؤخرًا أن سوسن بدر تتفاوض حاليًا للمشاركة في مسلسل "نسخة واحدة لا تكفي"، الذي تُشارك فيه هنا الزاهد كأول بطولة مطلقة لها، يعد هذا العمل جزءًا من موسم دراما رمضان 2025، ويثير اهتمام الجمهور لما يحمله من مواضيع درامية جديدة.

يرصد موقع " الموجز " تفاصيل العمل في السياق التالي

سوسن بدر

تفاصيل المسلسل وأبطاله

المسلسل، الذي كان يحمل في البداية اسم "الزواج سم قاتل"، يتكون من 15 حلقة ويجمع عددًا من النجوم، منهم أحمد خالد صالح، ميمي جمال، وحنان يوسف، والعمل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، مما يضيف إلى أهميته في الساحة الفنية.

أبرز أعمال سوسن بدر القادمة

بالإضافة إلى "نسخة واحدة لا تكفي"، تنتظر سوسن بدر عرض مسلسل "البحث عن علا 2"، الذي يضمها مع هند صبري، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول على منصة نتفليكس، وتتناول الأحداث إطارًا اجتماعيًا تشويقيًا، حيث تقدم سوسن دور والدة هند صبري.

ويشارك البطولة بجانب هند صبري وسوسن بدري، كل من : طارق الإبياري، ظافر العابدين، ندى موسى، محمود الليثي وغيرهم الكثيرين كما أن مسلسل البحث عن علا من إخراج هادي الباجوري.

سوسن بدر

فيلم "الهوى سلطان" في انتظار العرض

تستعد سوسن أيضًا لعرض فيلم "الهوى سلطان"، الذي يجمعها بكل من منة شلبي وأحمد داود ، ويضم العمل أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، وعماد رشاد، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري.

ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد عرضه قريبًا، مما يعكس استمرارها في تقديم أدوار متنوعة تتناسب مع تطلعات الجمهور.

آخر أعمال سوسن بدر

شاركت سوسن بدر مؤخرًا، في دراما رمضان 2024 بمسلسل "قلع الحجر"، بطولة محمد رياض، عبدالعزيز مخيون، لقاء سويدان، منى عبدالغني، مفيد عاشور، وعمر محمد رياض، والعمل من تأليف أحمد وفدي وإخراج حسني صالح.

كما قدمت سوسن بدر مسلسل ام الدنيا 2 الذي اعتمد على سرد تاريخ مصر القديمة ببعد إنساني ودرامي لأول مرة، وتمت مراجعة مسلسل ام الدنيا 2 لـ سوسن بدر من قبل متخصصين بالإضافة إلى علماء المصريات والتاريخ المصري الحديث، للتأكد من عرض عمل وثائق يسرد تاريخ مصر القديمة خلال كل الحضارات بواسطة مسلسل ام الدنيا، وحقق العمل أعلى نسب مشاهدة عبر منصة watch it

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