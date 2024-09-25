استعدادات النجوم لمسلسلات رمضان 2025.. الأكشن يسيطر على الساحة

تستعد حاليًا نخبة من نجوم الدراما المصرية لتقديم أعمالهم في موسم رمضان 2025، مع تنوع بين الأكشن والدراما الاجتماعية، يشهد هذا الموسم تنافسًا قويًا، خاصة مع زيادة الأعمال التي تتمحور حول الأكشن، مما يجعلها محل اهتمام كبير من الجمهور، ويستعرض الموجز تفاصيل الأعمال الفنية.

مسلسل "فهد البطل".. قصة صعيدية بطابع أكشن

العوضي

من أبرز هذه الأعمال، مسلسل "فهد البطل" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، و تدور أحداث المسلسل في إطار أكشن وتشويق، حيث يجسد العوضي دور "فهد"، شاب صعيدي يعمل في مصنع رخام، ويعيش قصة حب مع فتاة تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين. المسلسل ينطلق بدراما مثيرة حيث يواجه فهد العديد من المشكلات التي تدفعه للانتقال إلى القاهرة بحثًا عن لقمة العيش، تتصاعد الأحداث سريعًا ويجد نفسه خلف القضبان في الحلقات الأولى.

هذا العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم ميرنا نور الدين، وصفاء الطوخي.

مسلسل "حكيم باشا".. مصطفى شعبان في صراعات عنيفة

مصطفي شعبان

من بين الأعمال المنتظرة أيضًا، مسلسل "حكيم باشا" الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان. تدور أحداث المسلسل حول صراعات كبيرة بين حكيم باشا، الشخصية التي يجسدها شعبان، وأحد كبار القرية، و يتخلل المسلسل مشاهد مليئة بالأكشن والإثارة، ما يجعله منافسًا قويًا في السباق الرمضاني.

المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف محمد الشواف، ويشارك في البطولة سهر الصايغ، سوسن بدر، ورياض الخولي.

محمد رجب ومسلسل "الحلنجي".. الأكشن والنصب

محمد رجب

يشارك الفنان محمد رجب في رمضان 2025 بمسلسل "الحلنجي"، وهو عمل يدور حول شخصية نصاب محترف يقوم بعمليات احتيال كبيرة على رجال الأعمال، إلى أن يجد نفسه في ورطة كبيرة. المشاهد تتخللها لحظات من الأكشن التي تضفي عنصر الإثارة على الأحداث.

المسلسل من تأليف محمود حمدان.

"العتاولة 2".. السقا وطارق لطفي يعودان بمزيد من الأكشن

في سياق مماثل، يعود الثنائي أحمد السقا وطارق لطفي لتقديم الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، الذي شهد نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول. الجزء الجديد يحمل الكثير من مشاهد الأكشن، حيث يتورط الثنائي في خلافات مع "عيسى الوزان" الذي يلعب دوره الفنان باسم سمرة. المطاردات والمشاجرات ستكون جزءًا من الأحداث المشوقة.

يضم المسلسل أيضًا زينة، مي كساب، هدى الأتربي، ونهى عابدين، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

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