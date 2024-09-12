مصطفى شعبان يطير إلى تركيا وأمريكا قريباً ..اعرف السبب

كشف الفنان مصطفى شعبان عن عودته لـ عالم السينما من جديد بعد غياب دام 14 عام بشكل متواصل، إذ يشارك في بطولة سينمائية جديدة مع الفنان كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري، ومن المقرر عرض العمل في ماراثون رأس السنة المقبل.

مصطفى شعبان

وعلم "الموجز" من مصادر خاصة، أن الفنان مصطفي شعبان يسافر إلى تركيا لتصوير دوره في الفيلم الجديد، في آخر شهر أكتوبر المقبل ثم يطير إلى أمريكا لاستكمال باقي المشاهد ،إذ وقع اختيار صناع العمل على تصوير المشاهد الخارجية بين تركيا وأمريكا، وبعد ذلك يتم باقي تصوير الفيلم في مدينة الإنتاج الإعلامي بعد الانتهاء من بناء الديكورات الخاصة للفيلم.

أعمال قادمة لـ مصطفى شعبان

وفي سياق آخر يحرص الفنان مصطفى شعبان على خوض السباق الرمضاني المقبل لعام 2025 ،إذ تعاقد الفنان مصطفى شعبان على بطولة مسلسل أطلق عليه صناعه اسم "حكيم باشا " وتكون أول تجربة لـ شعبان في عالم الدراما الصعيدي.

مسلسل حكيم باشا من بطولة مصطفى شعبان ،رياض الخولي ،منذر رياحنة، سلوي خطاب،دينا فؤاد ، سهر الصايغ، كوكبة كبيرة من النجوم القديرة و الشابة، العمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.



قصة مسلسل حكيم باشا

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي اجتماعي ،حول شاب صعيدي اسمه حكيم ودخل في أزمات مع عائلته بالصعيد ومع كبار رجال القرية.



آخر أعمال مصطفى شعبان في الدراما

ومن المعروف أن شارك الفنان مصطفى شعبان في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل أطلق عليه صناعه اسم المعلم

وشارك في بطولة مسلسل المعلم كل من الفنان أحمد بدير ، طارق النهري ،انتصار ،سلوي خطاب ،منذر رياحنة ،سمر الصايغ كوكبة كبيرة من النجوم.

قصة مسلسل المعلم

مسلسل" المعلم "تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ، إذ يجسد الفنان مصطفى شعبان شخصية شاب اسمه " المعلم " يتعرض لـ أزمات عديدة خلال الأحداث.

آخر أعمال مصطفى شعبان في السينما

ويذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان في السينما فيلم أطلق عليه صناعه اسم الوتر ،الذي تم عرضه في السينمات في عام 2010، وشارك في بطولة فيلم الوتر كل من الفنانة غادة عادل، أروى جودة، سوسن بدر، أحمد السعدني، أشرف زكي، فاطمة ناصر، محمد محمود...، وهو من تأليف محمد ناير، وسيناريو وحوار وإخراج مجدي الهواري.

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