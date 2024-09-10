قبل بدء تصوير مسلسل مصطفي شعبان .. التفاصيل الكاملة لـ شخصيات "حكيم باشا "

يستعد فريق مسلسل "حكيم باشا " بطولة الفنان مصطفي شعبان، وكوكبة كبيرة من النجوم، للتصوير قربيًا، إذ أوشكت الشركة المنتجة على الانتهاء من جميع التحضيرات لبناء الديكورات اللازمة للمسلسل ذات الطابع الصعيدي، ومن هنا يستعرض" الموجز" تفاصيل شخصيات مسلسل حكيم باشا، الذي من المقرر أن ينافس في الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

مصطفى شعبان

شخصية مصطفي شعبان في حكيم باشا

يجسد الفنان مصطفي شعبان شخصية شاب صعيدي يدخل في صراع دائم مع أفراد من عائلته بسبب الميراث ومع كبارالقرية، ويخضع شعبان حاليًا للتدريب على اللهجة الصعيدية، إذ تكون هذه أول مرة يظهر فيها الفنان مصطفي شعبان بشخصية رجل صعيدي على شاشات الدراما.

شخصية رياض الخولي في حكيم باشا

يشارك الفنان القدير رياض الخولي في بطولة مسلسل حكيم باشا مع الفنان مصطفي شعبان بشخصية رجل صعيدي من أغنى أغنياء القرية وبينه وبين شعبان صرعات عديدة خلال أحداث المسلسل .

شخصية منذر رياحنة في حكيم باشا

يشارك الفنان منذر رياحنة في بطولة مسلسل “ حكيم باشا” بشخصية أن عم الفنان مصطفي شعبان خلال الأحداث، ويدخل معه في صراعات كبيرة.

شخصية دينا فؤاد في حكيم باشا

تشارك الفنانة دينا فؤاد في مسلسل "حكيم باشا" بشخصية حبيبة البطل، ولكن تفرقهم الظروف والأحداث حتى يلتقي الثنائي في أخر المسلسل.

محمد العمروسي في حكيم باشا

شارك الفنان محمد العمروسي في مسلسل “ حكيم باشا” مع الفنان مصطفي شعبان أذ يجسد العمروسي شخصية شاب صعيدي من أصدقاء شعبان.

أحمد صيام في حكيم باشا

يشارك الفنان أحمد صيام في بطولة مسلسل "حكيم باشا" بشخصية رجل صعيدي من كبار رجال القرية.

محمد نجاتي في حكيم باشا

يشارك الفنان محمد نجاتي في بطولة مسلسل" حكيم باشا" بشخصية رجل صعيدي وصديق رجل الشر منذر رياحنة، ويساعده على إيذاء ابن عمه الفنان مصطفي شعبان.

قصة مسلسل حكيم باشا

والمسلسل يدور في إطار اجتماعي صعيدي، مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شاب صعيدي يدخل في صرعات عديدة بين أفراد عائلته ومع كبار القرية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

من بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، رياض الخولي، سهر الصايغ، منذر رياحنة، محمد نجاتي، وأحمد صيام، وجاري التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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