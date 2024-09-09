منذر رياحنة يعود للتعاون مع مصطفى شعبان في حكيم باشا برمضان 2025

في خطوة تثير اهتمام عشاق الدراما، يعود النجم منذر رياحنة ليتعاون مجددًا مع النجم مصطفى شعبان في مسلسل "حكيم باشا"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

هذا التعاون يعد الثاني بين النجمين، ويأتي بعد نجاح تجربتهما السابقة في مسلسل "المعلم" الذي عُرض في رمضان 2024، لذلك يرصد الموجز كافة التفاصيل في السياق التالي

منذر رياحنة

تفاصيل مسلسل حكيم باشا

مسلسل "حكيم باشا" هو عمل درامي اجتماعي صعيدي، يتألف من 30 حلقة. يجسد مصطفى شعبان في المسلسل شخصية رئيسية تؤثر بشكل كبير على الأحداث، بينما يظهر منذر رياحنة في دور صعيدي آخر يكون ابن عم مصطفى، مما يضيف بُعدًا دراميًا وصراعات مثيرة بين الشخصيتين.

المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويشارك في البطولة بجانب مصطفى وشعبان ومنذر كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، وأحمد صيام، بالإضافة إلى ممثلين آخرين يجري التعاقد معهم.

تجربة التعاون السابقة بمسلسل المعلم

في رمضان 2024، كان تعاون مصطفى شعبان ومنذر رياحنة محط أنظار النقاد والجماهير عبر مسلسل "المعلم"، وقدم رياحنة في العمل شخصية عنتر التي دخلت في صراع مع مصطفى شعبان، مما أضفى على العمل طابعًا دراميًا قويًا.

مسلسل "المعلم" كان من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، وضم نخبة من النجوم مثل سهر الصايغ، هاجر أحمد، إنتصار، وأحمد بدير. حقق العمل نجاحًا ملحوظًا بفضل أداء النجمين وتفاعل الجمهور مع تطورات القصة.

مشاريع منذر رياحنة الأخيرة

بعيدًا عن الدراما التلفزيونية، عُرض للفنان منذر رياحنة في يناير الماضي مسلسل "أرواح خفية"، الذي قدم فيه دورًا مختلفًا بالتعاون مع سمية الخشاب، والمسلسل كان من نوعية التشويق والرعب، وحقق نجاحًا لافتًا بفضل تقديمه قصة مشوقة وأداء مميز.

في السينما، كان منذر جزءًا من فيلم "العميل صفر" مع أكرم حسني، الذي عُرض في أغسطس من العام الماضي.

الفيلم كان أكشن كوميدي، وحقق نجاحًا كبيرًا خاصة بفضل التجربة الأولى لأكرم حسني في البطولة المطلقة.

منذر رياحنة

تتطلع الأوساط الفنية إلى مسلسل "حكيم باشا" بكل حماس، حيث يتوقع أن يقدم التعاون الجديد بين مصطفى شعبان ومنذر رياحنة تجربة درامية مميزة، يأتي ذلك مع خلفية النجاحات السابقة والخبرة التي يمتلكها كل من النجمين، فإن العمل يعد بامتياز بإضافة لمسة جديدة ومثيرة إلى الدراما الصعيدية التي يعشقها الجمهور.

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