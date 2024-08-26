مسلسل حكيم باشا يجعل مصطفى شعبان في صدارة التريند.. تعرف على التفاصيل

مسلسل حكيم باشا.. تصدر اسم الفنان مصطفى شعبان، تريند جوجل، وذلك بسبب استعداداته لمسلسل "حكيم باشا"، حيث يتدرب حاليًا على اللهجة الصعيدية، التي سيقدمها لأول مرة في مسيرته الفنية، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، المسلسل سيتم عرضه في السباق الرمضاني القادم 2025، ويضم في بطولته الفنانة سهر الصايغ، التي ستجسد دور حبيبته في العمل، حيث يواجهان معًا تحديات عديدة من أجل تحقيق ارتباطهما.

مصطفى شعبان



آخر أعمال مصطفى شعبان في الدراما التلفزيونية



وكان آخر أعمال الفنان مصطفي شعبان، مشاركته في الماراثون الرمضاني الماضي 2024، بمسلسل "المعلم" الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولي حلقاته، وشاركه في بطولة العمل سهر الصايغ، هاجر أحمد، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله محمود، سلوي خطاب، انتصار، أسامة الهادي، مصطفي حشيش، طارق النهري، مفيد عاشور، الطفل جان رامز، علاء زينهم، والمسلسل من إخراج مرقس عادل، وتأليف محمد الشواف.

تدور أحداث مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان حول صراعات داخل سوق السمك من خلال شخصية "المعلم" التي جسدها النجم مصطفي شعبان، كما شهد المسلسل مشاركة سهر الصايغ بدور صيدلانية وزوجة المعلم، مما أضاف أبعادًا جديدة للعمل.

مصطفى شعبان

آخر أعمال مصطفي شعبان في السينما

وكان آخر أعمال الفنان مصطفي شعبان في السينما منذ 14 عام، وكان الفيلم بعنوان“الوتر” وشاركه في بطولة العمل غادة عادل، أروي جودة، أحمد السعدني، سوسن بدر، أشرف زكي، فاطمة ناصر، محمد محمود، وكوكبة كبيرة من النجوم، والعمل من إخراج مجدي الهواري، وتأليف محمد ناير.



نبذة عن مصطفى شعبان



الفنان مصطفى شعبان وُلد في يوم 19 مايو عام 1970 في محافظة القاهرة، وتخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة"قسم علاقات عامة وإعلان"، بدأ مشواره الفني كمخرج في مسرح الجامعة، حيث قدم مسرحية كانت من إخراجه، وحققت نجاحًا كبيرًا في مهرجان "الفنون المسرحية" بفرنسا وحصل على جائزة أفضل مخرج بمسابقة الجامعات.

مصطفى شعبان

تعاون مصطفى شعبان مع محمد صبحي

اشترك الفنان مصطفى شعبان في فرقة محمد صبحي المسرحية في أوائل التسعينيات، وقدم مسرحية "بالعربي الفصيح" التي كانت آخر أعمال لينين الرملي ومحمد صبحي، ثم قرر بعدها التفرغ للتمثيل، وظهوره السينمائي الأول كان في فيلم "رومانتيكا" عام 1996.

كما حصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "فتاة من إسرائيل"، الذي عرض عام 1999، وفي عام 2001 كان نقطة تحول في مسيرته الفنية بعد تقديمه لدوره في مسلسل "عائلة الحاج متولي" أمام النجم الراحل نور الشريف، قدم دور البطولة المطلقة لأول مرة في فيلم "النعامة والطاووس" عام 2002.

أشهر أعمال مصطفى شعبان

من أشهر أعمال الفنان مصطفى شعبان: أفلام "القبطان"، "حائط البطولات"، "سكوت حنصور"، "مافيا"، "خلي الدماغ صاحي"، و"كود 36"، ومسلسلات "العميل 1001"، "العار"، "الزوجة الرابعة"، "أيوب"، "أبو جبل"، و"ملوك الجدعنة"،كما كانت له تجربة وحيدة في تقديم البرامج من خلال برنامج "1 ضد 100".

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