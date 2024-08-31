بعد إعلان تكريم كريم عبد العزيز بمهرجان المسرح العربي.. استعراض مسيرته الفنية

تُعقد الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي في الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل، تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، وإدارة محمد عصمت، مدير المهرجان ، حيث تأتي هذه الدورة مميزة بتكريم النجم كريم عبد العزيز، تقديرًا لإنجازاته الفنية الكبيرة والتي ملأت مسيرته بالأعمال الناجحة والمميزة.

في إطار ذلك يستعرض “الموجز” أبرز إسهامات الفنان كريم عبد العزيز الفنية، تحديدًا نجاحه الكبير في السينما .

كريم عبد العزيز

يأتي هذا التكريم استمرارا لنهج المهرجان في تكريم كبار النجوم الذين ساهموا بشكل كبير في إثراء الحركة الفنية، حيث سبق وأن كرم المهرجان في دوراته السابقة كلًا من محمد صبحي وماجد الكدواني.

بدايات كريم عبد العزيز الفنية

بدأ كريم عبد العزيز مسيرته الفنية مبكرًا، حيث شارك في عدد من الأعمال خلال طفولته، إلا أن انطلاقته الحقيقية كانت مع فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" الذي أخرجه شريف عرفة، وشارك فيه النجم الراحل أحمد زكي.

كان هذا الفيلم نقطة تحول في مسيرته، حيث أظهر قدراته التمثيلية وشق طريقه نحو النجومية.

كما ساهمت مشاركته في مسلسل "امرأة من زمن الحب" مع النجمة سميرة أحمد في تأكيد موهبته وجدارته في عالم التمثيل.

نجاحاته المبكرة والشهرة المتزايدة

حقق كريم عبد العزيز نجاحًا كبيرًا في بداية الألفية الجديدة مع فيلم "حرامية في كي جي تو"، الذي حصل على إشادات واسعة وحقق إيرادات قدرها 9.5 مليون جنيه في عام 2001، كان هذا الفيلم علامة بارزة في مسيرته، حيث جذب الانتباه إلى موهبته الفذة.

كما جاء نجاحه الكبير في فيلم "الباشا تلميذ" الذي حقق إيرادات تفوق 7 ملايين جنيه، وأظهر قدرته على تقديم أدوار متنوعة بجانب نجوم مثل غادة عادل ومحمد رجب.

تفوقه في شباك التذاكر ونجاحاته المتواصلة

واصل كريم عبد العزيز تحقيق النجاحات في شباك التذاكر من خلال أفلامه المتتالية. فيلم "أبو علي" الذي صدر في عام 2005 حقق إيرادات تجاوزت 12 مليون جنيه، مؤكدًا مكانته في صناعة السينما، تلاه فيلم "واحد من الناس" الذي سجل إيرادات بلغت 16 مليون جنيه، وهو من الأعمال التي أثبتت قدرته على جذب الجمهور وإثارة إعجابه، وحقق فيلم "محطة مصر" إيرادات وصلت إلى 7 ملايين جنيه، مستمرًا في تقديم أعمال مميزة.

إنجازات بارزة في السنوات الأخيرة

كان فيلم "ولاد العم" من أبرز نجاحات كريم عبد العزيز في مسيرته، حيث حقق إيرادات ضخمة تجاوزت 27 مليون جنيه.

كما سجل فيلم "فاصل ونعود" إيرادات بلغت 5 ملايين جنيه، مستمرًا في تأكيد قدرته على تقديم أعمال ناجحة ومتنوعة.

في عام 2014، قدم كريم عبد العزيز فيلم "الفيل الأزرق"، الذي حقق نجاحًا غير مسبوق بإيرادات وصلت إلى 92 مليون جنيه، مما جعل الفيلم من أهم الأعمال في تاريخ السينما المصرية.

نجاحات جديدة وحضور قوي

في عام 2019، قدم كريم عبد العزيز فيلم "نادي الرجال السري"، الذي حقق إيرادات بلغت 60 مليون جنيه، وواصل نجاحه في نفس العام بفيلم "الفيل الأزرق 2" الذي تجاوزت إيراداته 103 مليون جنيه.

كما حقق فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" إيرادات وصلت إلى 41 مليون جنيه، بينما قفز بفيلم "كيرة والجن" إلى قمة شباك التذاكر محققًا إيرادات قاربَت 120 مليون جنيه.

أحدث أعماله وتأثيره المستمر

أحدث أعمال كريم عبد العزيز هو فيلم "بيت الروبي"، الذي تربع على شباك التذاكر بمركزه الأول بإجمالي إيرادات وصل إلى 71 مليون جنيه في أسبوعين فقط. الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز ونور اللبنانية وكريم محمود عبد العزيز، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم مثل سمر جابر ومواظ جاد.

كما ظهر كريم كضيف شرف في فيلم "ولاد رزق 3"، الذي حقق إيرادات ضخمة بلغت 251.5 مليون جنيه، متصدرًا قائمة الأفلام الصيفية.

في الوقت الحالي، يرتبط كريم عبد العزيز بعدد من المشاريع الفنية الجديدة، بما في ذلك فيلم يجمعه مع ياسمين صبري من إخراج بيتر ميمي، ويجري التحضير له حاليًا.

كما يواصل التحضير لأفلام جديدة مثل "الفيل الأزرق 3" بعد نجاح الجزأين السابقين، و"لعب عيال" مع منى زكي، و"كوتة" من تأليف وإخراج محمد دياب.

تكريم كريم عبد العزيز في مهرجان المسرح العربي هو اعتراف واضح بمساهماته العظيمة في مجال الفن، ويعكس استمرار دوره البارز كأحد أبرز نجوم السينما المصرية.



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