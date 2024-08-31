صبري فواز ينتقد تريند "اختبار اللهجة الفلاحي" ويصفه بتشويه غير مبرر

أثار تريند "اختبار اللهجة الفلاحي" الذي انتشر مؤخرًا على منصة فيسبوك استياء الفنان صبري فواز، الذي لم يتردد في التعبير عن رفضه لهذا التريند، معتبرًا إياه تقليدًا مشوهًا لصورة الفلاحين الحقيقيين.

وفي تعليق له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك الذي رصده " الموجز"، وجه فواز انتقادًا لاذعًا لهذا التريند، معتبرًا أن الفلاحين الحقيقيين لا علاقة لهم بهذه المصطلحات والمعتقدات السائدة.

صبري فواز

الفلاحين الحقيقيين ليسوا كما يصورهم التريند

في منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، عبر صبري فواز عن استياءه العميق من تريند "اختبار اللهجة الفلاحي" الذي انتشر مؤخرًا على السوشيال ميديا. وأكد أن الفلاحين الحقيقيين يتميزون بالذوق والرقي، بعيدًا تمامًا عن الشائعات والمصطلحات التي يروج لها هذا التريند.

وقال فواز في منشوره: "الفلاحين الحقيقيين أرقى وأذوق من الهري المتداول في هذا التريند، وما يتم تداوله لا يمت لهم بصلة."

في سياق تعليقه على تريند "اختبار اللهجة الفلاحي"، شدد صبري فواز على أن هذا النوع من التريندات يشوه الصورة الحقيقية للفلاحين. وأشار إلى أن الفلاحين، بما يتمتعون به من أصالة وكرم وتواضع، لا يمكن اختزالهم في مصطلحات ومفاهيم سطحية. واعتبر فواز أن هذه التريندات تعكس قلة فهم لمفهوم الفلاحين الحقيقيين، الذين يتسمون بالرقي والاحترام، بعيدًا عن الصور النمطية والأفكار المسبقة التي يسعى البعض لترويجها.

انتشار تريند اختبار اللهجة الفلاحي

تجدر الإشارة إلى أن تريند "اختبار اللهجة الفلاحي" يتضمن رابطًا يحتوي على مجموعة من المصطلحات يزعم أنها جزء من لهجة الفلاحين، ويتم من خلاله اختبار مدى إلمام المستخدم بهذه اللهجة.

ومع انتشار هذا التريند، قام العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة الرابط عبر حساباتهم، مما جعله يكتسب شهرة واسعة. لكن، جاءت ردود فعل مناهضة لهذا التريند من قبل فواز وغيره، الذين يرون أنه يمثل صورة غير حقيقية للفلاحين.

مسيرة صبري فواز الفنية ومسلسله الناجح "وبينا ميعاد"

وفي سياق آخر، يجدر بالذكر أن آخر أعمال الفنان صبري فواز كان مسلسل "وبينا ميعاد"، الذي شارك فيه بجانب الفنانة شيرين رضا. المسلسل تناول قضايا الزواج وتربية الأبناء في مرحلة المراهقة، وحقق نجاحًا كبيرًا، مما دفع الجمهور للمطالبة بجزء ثانٍ، وهو ما تم بالفعل وحقق نجاحًا واسعًا.

شارك في بطولة العمل أيضًا نخبة من النجوم منهم مدحت صالح، بسمة، خالد أنور، وآخرون.

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