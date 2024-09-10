مين فيهم السنيد؟.. كريم عبد العزيز ومصطفي شعبان يجمعهما عمل فني جديد

يعود الفنان مصطفي شعبان للسينما بعد غياب استمر 14 عاما، ويشارك في بطولة عمل سينمائي لأول مرة مع الفنان كريم عبد العزيز، ويكشف لنا الموجز تفاصيل الفيلم.

فيلم مصطفى شعبان الجديد

يشارك مصطفى شعبان بطولة فيلمه الجديد، النجم كريم عبد العزيز، بالإضافة إلى الفنانة ياسمين صبري.

مصطفى شعبان

ويبدأ مصطفى شعبان تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد، في منتصف شهر أكتوبر المقبل، بعدما يبدأ تصوير مشاهد مسلسل حكيم باشا الذي يعرض في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025.

ويبدأ تصوير مشاهد فيلم مصطفي شعبان، الجديد خارجيا بين تركيا وإيطاليا، ثم يعود بعدها للتصوير في مصر.

آخر أعمال مصطفى شعبان

وكان أحدث أعمال مصطفي شعبان، في السينما هو فيلم الوتر، الذي تم عرضه عام 2010، وشارك معه في بطولة الفيلم، كل من: غادة عادل، أروى جودة، سوسن بدر، أحمد السعدني، أشرف زكي، فاطمة ناصر، محمد محمود، ومن تأليف محمد ناير، وسيناريو وحوار وإخراج مجدي الهواري.

مصطفى شعبان

أعمال مصطفى شعبان في رمضان 2025

ويبدأ مصطفي شعبان، تصوير أول مشاهد مسلسل حكيم باشا، أول أكتوبر المقبل، المقرر عرضه في رمضان 2025

ويشارك في مسلسل مصطفى شعبان، الجديد «حكيم باشا»، كل من: رياض الخولي، سلوى خطاب، سهر الصايغ، منذر رياحنة وتأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار صعيدي، حيث يقدم الفنان مصطفي شعبان اللون الدرامي الصعيدي لأول مرة من خلال هذا العمل، الذي سيكون من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

جدير بالذكر أن مصطفي شعبان شارك في المارثون الرمضاني 2024 بمسلسل "المعلم" بطولة سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

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