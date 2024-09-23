ياسمين رئيس تتعاقد على مسلسل جديد في رمضان 2025.. إليك التفاصيل

تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس، للمشاركة في عمل درامي جديد، والمقرر عرضه ضمن قائمه موسم مسلسلات رمضان 2025، ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة، وكتبت: «ياسمين رئيس تنضم إلى أسرة فينومينا للانتاج الفني في رمضان 2025».

ياسمين رئيس

ومن المقرر أن تكشف الشركة المنتجة عن باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة، ولم تستقر على اختيار اسم للعمل حتى الآن.

آخر أعمال ياسمين رئيس

وكانت آخر اعمال ياسمين رئيس هو مسلسل «جودر ألف ليلة وليلة» والذي تم عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، وضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم، ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد، (سالم) و(سليم) و(جودر)، حيث تتعقد حياة الابن الأخير (جودر)، ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) للوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.

فيلم الفستان الأبيض لـ ياسمين رئيس

يذكر أن النجمة ياسمين رئيس شاركت بفيلمها «الفستان الأبيض» في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر.

وتعتبر هذه المشاركة الثانية لياسمين رئيس في المهرجان بعد عرض فيلمها «قمر 14» ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

تدور أحداث فيلم «الفستان الأبيض»، في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر" والفيلم بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

مشاركة ياسمين رئيس في رقم سري

كما تشارك ياسمين رئيس في تصوير مشاهد مسلسل "رقم سري" والذي يعد الجزء الثاني من مسلسل "صوت وصورة" للفنانة حنان مطاوع، والذي تم عرضه العام الماضي، حيث تقوم فيه بدور لقاء التي تناقش قضية جديدة عن الذكاء الاصطناعي مع صدقي صخر وعمرو وهبه.

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