أول أيام شهر جمادى امتى؟.. اعرف تاريخ اليوم الهجري

تاريخ اليوم الهجري.. يهتم كثير من المسلمين حاليًا بالبحث عن تاريخ اليوم الهجري، وذلك لتحديد بداية شهر جمادى الآخرة ، حيث يُعدّ هذا الشهر من الأشهر الهجرية التي تكتسب أهمية كبيرة في حياة المسلمين خاصة يدل على اقتراب شهر رمضان وبدء نفحات شهري رجب وشعبان حيث يبدأ المسلمون في الاستعداد لأيامه الخاصة وفعالياته الدينية.

ولكن يبقى السؤال: متى يبدأ شهر جمادى الآخرة؟ للإجابة على هذا السؤال، يتعين متابعة رؤية الهلال الذي يحدد بداية الشهر الهجري، في هذا التقرير، يقدم موقع الموجز فيما يلي تاريخ اليوم الهجري ونوضح متى سيكون بداية شهر جمادى الأولى لعام 1446 هـ.

شهر جمادى الآخرة

أول أيام شهر جمادى امتى؟

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 الموافق 30 جمادى الأولى هو المتمم لشهر جمادى الأولى لعام 1446 هجريًا، ليكون يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هـ، و جاء هذا الإعلان بعد التأكد من عدم ثبوت رؤية الهلال، و يعكس ذلك أهمية التقويم الهجري في تحديد مواعيد الأشهر الهجرية التي تشكل جزءًا كبيرًا من الحياة الدينية والثقافية للمسلمين في مختلف أنحاء العالم.

استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا بعد غروب شمس أمس الأحد 29 من شهر جمادى الأولى، والذي وافق 1 ديسمبر 2024 ميلاديًا، وذلك عبر اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

شهر جمادى الآخرة

دعاء رؤية الهلال

دعاء رؤية الهلال هو دعاء مستحب للمسلمين عند بداية كل شهر هجري، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»، رواه الترمذي وحسنه.

وهناك صيغة أخرى أيضًا للحديث نفسه، وهي:

«اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ».

شهر جمادى الآخرة

التقويم الهجري

يستند التقويم الهجري إلى الدورة الشهرية للقمر حول الأرض، ويعد التقويم الرسمي في بعض البلدان الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية، و يتألف التقويم الهجري من 12 شهرًا قمريًا، وهي:

المحرّم

صفر

ربيع الأول

ربيع الآخر

جمادى الأولى

جمادى الآخرة

رجب

شعبان

رمضان

شوال

ذو القعدة

ذو الحجة

وتم تأسيس التقويم الهجري في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث تم اعتماده في السنة 17 هـ (الموافقة لعام 638م)، وقد اختار عمر بن الخطاب أن تكون بداية السنة الهجرية من تاريخ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والتي وقعت في 12 ربيع الأول (الموافق 24 سبتمبر 622م).

شهر جمادى الآخرة

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