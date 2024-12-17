جدول نوات الإسكندرية 2024.. التفاصيل الكاملة لأوقات تساقط الأمطار

جدول نوات الإسكندرية 2024.. تُعد نوات الإسكندرية من الظواهر الجوية السنوية التي تؤثر بشكل كبير على المدينة، حيث تتسبب في تقلبات جوية شديدة تشمل الأمطار الغزيرة والرياح القوية، مما يؤثر على الأنشطة اليومية وحركة الملاحة البحرية.

لذلك يستعرض الموجز، جدول مواعيد نوات الإسكندرية 2024-2025، على النحو التالي:

جدول نوات الإسكندرية 2024

نوة المكنسة

تبدأ في 16 نوفمبر 2024 وتستمر لمدة 4 أيام، مصحوبة برياح شمالية غربية وأمطار غزيرة.

باقي المكنسة

تبدأ في 22 نوفمبر 2024 وتستمر لمدة 4 أيام، مع رياح جنوبية غربية قوية وأمطار.

نوة قاسم

تبدأ في 4 ديسمبر 2024 وتستمر لمدة 5 أيام، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

نوة الفيضة الصغرى

تبدأ في 19 ديسمبر 2024 وتستمر لمدة 5 أيام، مصحوبة برياح شمالية غربية وأمطار غزيرة.

جدول نوات الإسكندرية 2024

نوة رأس السنة

تبدأ في 2 يناير 2025 وتستمر لمدة 4 أيام، مع نشاط رياح غربية ممطرة.

نوة الفيضة الكبرى

تبدأ في 12 يناير 2025 وتستمر لمدة 6 أيام، مع رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة.

جدول نوات الإسكندرية 2024

نوة الغطاس

تبدأ في 19 يناير 2025 وتستمر لمدة 3 أيام، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة.

نوة الكرم

تبدأ في 28 يناير 2025 وتستمر لمدة 7 أيام، مع أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.

جدول نوات الإسكندرية 2024

نوة الشمس الصغرى

تبدأ في 18 فبراير 2025 وتستمر لمدة 3 أيام، مع أمطار غزيرة

نوة السلوم

تبدأ في 2 مارس 2025 وتستمر لمدة يومين.

جدول نوات الإسكندرية 2024

نوة الحسوم

تبدأ في 9 مارس 2025 وتستمر لمدة 7 أيام.

نوة الشمس الكبرى

تبدأ في 18 مارس 2025 وتستمر لمدة يومين.

نوة عوة «برد العجوزة»

تختتم موسم النوات في نهاية مارس 2025 وتستمر لمدة 6 أيام.

جدول نوات الإسكندرية 2024

جدول نوات الإسكندرية 2024

تأثير نوات الإسكندرية على الأنشطة اليومية

تتسبب نوات الإسكندرية في اضطراب حركة الملاحة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح، ما يدفع السلطات إلى إيقاف أنشطة الصيد والملاحة خلال فترة النوة.

كما تؤثر النوات على حركة المرور في الشوارع، حيث تتسبب الأمطار الغزيرة في تراكم المياه وعرقلة السير، مما يستدعي اتخاذ احتياطات خاصة من قبل المواطنين.

جدول نوات الإسكندرية 2024

نصائح للتعامل مع نوات الإسكندرية 2024

الملاحة البحرية: يُنصح بتجنب الأنشطة البحرية خلال فترة النوة، والالتزام بتعليمات السلطات المختصة لضمان السلامة.

حركة المرور: يجب توخي الحذر أثناء القيادة في الشوارع، خاصة في المناطق المنخفضة، والابتعاد عن المناطق المعرضة للفيضانات.

الأنشطة اليومية: يُنصح بتأجيل الأنشطة غير الضرورية خلال فترة النوة، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية.

جدول نوات الإسكندرية 2024

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