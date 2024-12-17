بشري للفقراء.. سوق العبور يشهد وفرة وانخفاضاً في أسعار المنتجات الزراعية

أشار حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن هناك انخفاضًا كبيرًا في أسعار الخضروات والفاكهة، وهذا الانخفاض وصل لـ 80% في بعض المنتجات.حيث شهد سوق العبور لتجارة الخضراوات والفواكه بالقاهرة انخفاض كبير فى الأسعار .ويقول أيضا أن زيادة الإنتاجية أدى لتخفيض الأسعار .

ويستعرض الموجز أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة في بداية تعاملات اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2024 خلال التقرير التالي.

أسعار الفاكهة في سوق العبور بتعاملات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2024

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 إلى 11 جنيها.

تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 11 جنيها.

تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 13 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو النارنج من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 20 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 140 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.

تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.

بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.

تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

وانخفضت أسعار البطاطس ويبدأ سعر الكيلو "جملة" من 4 جنيهات حتى حتى 7 جنيه وتصل للمواطن فى الشارع من 8 لـ 10 جنيه، وسعر الطماطم فى الجملة من 3 جنيه لـ5 جنيه وتصل للمواطنين بسعر من 8 لـ 10 جنيه، والبصل الأن يصل للمواطنين بسعر من 15 لـ 18 جنيه مشيرا إلى أن سعر البصل ارتفع الفترة الماضية ووصل لـ 50 جنيه فى الأسواق.

وأن البطاطس كانت بـ35 جنيه فى الأيام الماضية ولكن زيادة الإنتاج خفض السعر، مشيرا إلى أن سعر الفاصوليا الخضراء فى السوق الأن من 7 جنيه لـ 15 جنيه حسب الجودة، لافتا إلى أن كل المنتجات الزراعية الفترة القادمة ستكون فى متناول الجميع بأسعار مخفضة.

وأكد النجيب، إلى أن هناك وفرة فى الموالح والبصل والبطاطس والطماطم، مشيرا إلى أنه لابد من استمرار زيادة الإنتاج ودعم الفلاح، مؤكدا أن هذا الموسم يمكن تخزين البصل والثوم حتى شهر فبراير القادم، ويستمر انخفاض السعر فى هذا التوقيت.

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