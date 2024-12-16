استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 16 ديسمبر 2024

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا مقارنة بنهاية تعاملات أمس، حيث بقيت الأسعار كما هي في مختلف البنوك، حيث سجل الدولار في البنك المركزي المصري 50.77 جنيهًا للشراء و50.91 جنيهًا للبيع، دون أي تغير يُذكر.

ويقدم الموجز، سعر الدولار اليوم في أبرز البنوك المصرية، على النحو التالي..

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 50.75 جنيه

سعر البيع: 50.85 جنيه

بنك مصر

سعر الشراء: 50.75 جنيه

سعر البيع: 50.85 جنيه

بنك القاهرة

سعر الشراء: 50.75 جنيه

سعر البيع: 50.85 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 50.75 جنيه

سعر البيع: 50.85 جنيه

ويقدم موقع الموجز، سعر الدولار اليوم في بنوك أخرى على النحو الآتي..

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 50.75 جنيه

سعر البيع: 50.85 جنيه

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 50.75 جنيه

سعر البيع: 50.85 جنيه

ويستعرض الموجز، آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية والعربية في السطور التالية، تزامنًا مع استقرار سعر الدولار اليوم، حيث سجلت العملات الأخرى تحركات طفيفة..

الدولار

اليورو

سعر الشراء: 53.27 جنيه

سعر البيع: 53.42 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 64.01 جنيه

سعر البيع: 64.20 جنيه

100 ين ياباني

سعر الشراء: 33.01 جنيه

سعر البيع: 33.10 جنيه

الريال السعودي

في البنك المركزي: 13.51 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع

في البنك الأهلي وبنك مصر: 13.50 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

في البنك المركزي: 165.06 جنيه للشراء، 165.57 جنيه للبيع

في البنك الأهلي وبنك مصر: 164.47 جنيه للشراء، 165.34 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

في البنك المركزي: 13.82 جنيه للشراء، 13.86 جنيه للبيع

في البنك الأهلي وبنك مصر: 13.83 جنيه للشراء، 13.87 جنيه للبيع

يشار إلى أن أسعار الدولار اليوم، أظهرت استقرارًا واضحًا في البنوك المصرية، حيث تم تثبيت الأسعار في أغلب البنوك الكبرى بما يعكس حالة من التوازن في سوق العملاتـ في الوقت نفسه، استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية الأخرى، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار في السوق المالي بشكل عام.

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