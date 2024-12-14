راجع بعنفوانه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، انخفاضًا طفيفًا في السوق السوداء، حيث بلغ سعر الشراء 50.73 جنيه وسعر البيع 50.32 جنيه، بتراجع قدره 0.34 جنيه مقارنةً بسعر أمس البالغ 51.07 جنيه، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

السعر في السوق السوداء

سعر الشراء: 50.73 جنيه

سعر البيع: 50.32 جنيه

التغير: -0.34 جنيه

أفضل أسعار الشراء والبيع في البنوك

أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي بسعر 50.46 جنيه.

أفضل بنك للبيع: البنك الأهلي اليوناني بسعر 50.83 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 13 ديسمبر 2024

البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 50.913 جنيه

سعر البيع: 50.774 جنيه

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 50.89 جنيه

سعر البيع: 50.79 جنيه

بنك مصر

سعر الشراء: 50.89 جنيه

سعر البيع: 50.79 جنيه

بنك القاهرة

سعر الشراء: 50.89 جنيه

سعر البيع: 50.79 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 50.92 جنيه

سعر البيع: 50.83 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 50.9 جنيه

سعر البيع: 50.8 جنيه

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 50.9 جنيه

سعر البيع: 50.8 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB)

سعر الشراء: 50.89 جنيه

سعر البيع: 50.79 جنيه

كريدي أجريكول

سعر الشراء: 50.9 جنيه

سعر البيع: 50.8 جنيه

بنك البركة

سعر الشراء: 50.88 جنيه

سعر البيع: 50.78 جنيه

البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 50.9 جنيه

سعر البيع: 50.8 جنيه

سعر الدولار اليوم

المصرف المتحد

سعر الشراء: 50.88 جنيه

سعر البيع: 50.78 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK)

سعر الشراء: 50.89 جنيه

سعر البيع: 50.79 جنيه

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 50.89 جنيه

سعر البيع: 50.79 جنيه

بنك الشركة المصرفية (SAIB)

سعر الشراء: 50.9 جنيه

سعر البيع: 50.8 جنيه

البنك العقاري المصري العربي

سعر الشراء: 50.9 جنيه

سعر البيع: 50.8 جنيه

بنك الاستثمار العربي

سعر الشراء: 50.85 جنيه

سعر البيع: 50.75 جنيه

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 50.91 جنيه

سعر البيع: 50.81 جنيه

البنك الأهلي الكويتي

سعر الشراء: 50.46 جنيه

سعر البيع: 50.42 جنيه

البنك الأهلي اليوناني

سعر الشراء: 50.92 جنيه

سعر البيع: 50.83 جنيه

بنك التنمية الصناعية

سعر الشراء: 50.92 جنيه

سعر البيع: 50.83 جنيه

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