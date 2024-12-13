‎سعر الريال السعودي اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري

شهد سعر صرف الريال السعودي ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، مع تفاوت في الأسعار بين البنوك المصرية، وبلغ أعلى سعر للريال السعودي 13.53 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفي هذا التقرير، يستعرض موقع الموجز أسعار الريال السعودي اليوم، في أبرز البنوك المصرية خلال ختام تعاملات هذا الأسبوع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سجل الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي سعر 13.52 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 13.52 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية سعر 13.35 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع، وهو أقل سعر بين البنوك المذكورة.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك 13.48 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع، وهو من بين الأسعار المرتفعة نسبيًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك البركة الإسلامي إلى 13.45 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني

سجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني سعر 13.45 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 13.49 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

حافظ مصرف أبو ظبي الإسلامي على أعلى سعر للريال السعودي بين البنوك عند 13.53 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك نكست

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست 13.51 جنيه للشراء و13.56 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المتحد

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد 13.52 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية سعر 13.51 جنيه للشراء و13.55 جنيه للبيع.

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