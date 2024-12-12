استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية ، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، وأظهرت مؤشرات البنوك أن الريال السعودي سجل في البنك الأهلي المصري سعر 13.44 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع. بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 13.41 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع.

تقدم الموجز في هذا التقرير نظرة شاملة على أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك العاملة في مصر وفقًا لأحدث التحديثات.



سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

13.41 جنيه للشراء.

13.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

13.44 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

13.44 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

13.45 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)

13.46 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي التجاري

13.05 جنيه للشراء.

13.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

13.39 جنيه للشراء.

13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

13.41 جنيه للشراء.

13.50 جنيه للبيع.

التحديث الفوري لأسعار العملات

تُتيح البنوك المصرية خدمات تحديث أسعار العملات بشكل فوري، مما يتيح للمواطنين والمستثمرين متابعة تغيرات الأسعار بشكل لحظي، وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود تعزيز الشفافية في السوق المصرفية وتلبية احتياجات العملاء.

أهمية استقرار سعر الريال السعودي

يمثل استقرار سعر الريال السعودي أهمية خاصة، حيث يرتبط بالعديد من المعاملات التجارية والسفر لأداء العمرة والحج. لذا، يحرص العديد من العملاء على متابعة حركة سعر الصرف بشكل دائم لضمان تحقيق أفضل استفادة من التحويلات والمعاملات المالية.

باستمرار استقرار سعر الريال السعودي، يعكس ذلك قوة سوق الصرف المصري واستقراره أمام العملات الأجنبية، مما يدعم الاقتصاد ويزيد من الثقة في القطاع المصرفي.

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