سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2024

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء 9 ديسمبر 2024، استقرارًا نسبيًا في مختلف البنوك المصرية، مع تسجيل بعض التغيرات الطفيفة في أسعار الشراء والبيع مقارنة باليوم السابق، وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي في مقدمة البنوك التي سجلت سعرًا مرتفعًا للدرهم، ونرصد لكم الأسعار عبر الموجز.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري: سجل سعر الشراء 13.774 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 13.733 جنيه.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الشراء 13.763 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 13.722 جنيه.

بنك مصر: سجل سعر الشراء 13.763 جنيه، أما سعر البيع فوصل إلى 13.722 جنيه.

بنك القاهرة: بلغ سعر الشراء 13.766 جنيه، في حين سجل سعر البيع 13.722 جنيه.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الشراء 13.763 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.72 جنيه.

بنك QNB الأهلي: بلغ سعر الشراء 13.768 جنيه، أما سعر البيع فوصل إلى 13.696 جنيه.

كريدي أجريكول: سجل سعر الشراء 13.835 جنيه، في حين بلغ سعر البيع 13.67 جنيه.

بنك البركة: بلغ سعر الشراء 13.763 جنيه، أما سعر البيع فوصل إلى 13.734 جنيه.

البنك المصري الخليجي: سجل سعر الشراء 13.771 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.726 جنيه.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر الشراء 13.763 جنيه، أما سعر البيع فوصل إلى 13.735 جنيه.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الشراء 13.77 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.728 جنيه.

بنك قناة السويس: سجل سعر الشراء 13.768 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 13.718 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر الشراء 13.754 جنيه، أما سعر البيع فوصل إلى 13.709 جنيه.

المصرف المتحد: سجل سعر الشراء 13.763 جنيه، بينما جاء سعر البيع منخفضًا ليصل إلى 13.453 جنيه.

بنك الكويت الوطني (NBK): بلغ سعر الشراء 13.834 جنيه، في حين سجل سعر البيع 13.597 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 13.83 جنيه مصري

سعر البيع: 13.802 جنيه مصري

التغير: ارتفع السعر بمقدار 0.13 جنيه مقارنة بالسعر السابق، الذي كان 13.698 جنيه مصري.

أفضل سعر للشراء والبيع

أفضل سعر للشراء: بنك HSBC، حيث سجل سعر الشراء 13.69 جنيه.

أفضل سعر للبيع: المصرف العربي الدولي، حيث بلغ سعر البيع 13.74 جنيه.

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