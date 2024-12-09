سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدرهم الإماراتي اليوم.. شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 تباينًا طفيفًا بين مختلف المؤسسات المصرفية, وتراوحت الأسعار بين 13.46 جنيهًا و13.90 جنيهًا للشراء، وبين 13.69 جنيهًا و13.77 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

رصد “الموجز” سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024, وفقًا للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 13.8016 جنيهًا وللبيع 13.8298 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك قناة السويس للشراء 13.7537 جنيهًا وللبيع 13.8034 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

حقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر للشراء 13.7469 جنيهًا وللبيع 13.7871 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 13.7469 جنيهًا وللبيع 13.7871 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB للشراء 13.7435 جنيهًا وللبيع 13.7708 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي للشراء 13.7422 جنيهًا وللبيع 13.787 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB للشراء 13.7359 جنيهًا وللبيع 13.7778 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في كريدي أجريكول

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في كريدي أجريكول للشراء 13.732 جنيهًا وللبيع 13.8974 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

حقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي للشراء 13.73 جنيهًا وللبيع 13.77 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 13.7282 جنيهًا وللبيع 13.7708 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك HSBC

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك HSBC للشراء 13.66 جنيهًا وللبيع 13.69 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

حقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 13.6599 جنيهًا وللبيع 13.6978 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK للشراء 13.6585 جنيهًا وللبيع 13.897 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

حقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي للشراء 13.6506 جنيهًا وللبيع 13.6956 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB للشراء 13.6147 جنيهًا وللبيع 13.6864 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد للشراء 13.464 جنيهًا وللبيع 13.7735 جنيهًا.

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