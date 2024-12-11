سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11-12-2024 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. تفاوت سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في البنوك المختلفة بين 13.0061 جنيه كأدنى سعر للشراء في المصرف المتحد، وصولاً إلى 13.4742 جنيه كأعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم

رصد “الموجز” تحديث سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

حدد سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 13.4122 جنيه، وسجل سعر البيع 13.45 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

أعلن سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر عند الشراء 13.3902 جنيه، وسجل سعر البيع 13.4426 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 13.3902 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.4423 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

حدد سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 13.4467 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 13.4742 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB للشراء 13.4394 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.4689 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

أعلن سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي عند الشراء 13.4353 جنيه، وسجل سعر البيع 13.4619 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

حدد سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 13.4255 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.4636 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB للشراء 13.4243 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.4706 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

أعلن سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB عند الشراء 13.415 جنيه، وسجل سعر البيع 13.4444 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي للشراء 13.41 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.46 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

حدد سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي للشراء 13.4023 جنيه، وسجل سعر البيع 13.4322 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

أعلن سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس عند الشراء 13.3886 جنيه، وسجل سعر البيع 13.4787 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول للشراء 13.3514 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.5152 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

حدد سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB للشراء 13.351 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.4416 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK للشراء 13.3267 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.4588 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

أعلن سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB عند الشراء 13.24 جنيه، وسجل سعر البيع 13.47 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

حدد سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي للشراء 13.1143 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.4627 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد للشراء 13.0061 جنيه، وبلغ سعر البيع 13.4773 جنيه.

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