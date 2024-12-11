استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية

الريال السعودي ضمن العملات المؤثره بالسوق المصري حيث يزداد الطلب عليها اثناء موسم العمرة والحج، ويبحث المصريين بشكل يومي على اسعار الريال السعودي،فيما يلي تعرض الموجز تفاصيل أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية.

شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، مقارنة بمستويات الأمس في البنوك المصرية المختلفة، ليواصل استقراره في السوق المصرفية، وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.41 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 13.41 جنيه.

سعر البيع: 13.45 جنيه.



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

سعر الشراء: 13.38 جنيه.

سعر البيع: 13.43 جنيه.



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 13.42 جنيه.

سعر البيع: 13.46 جنيه.



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 13.42 جنيه.

سعر البيع: 13.44 جنيه.

الريال السعودي



سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي التجاري

سعر الشراء: 13.05 جنيه.

سعر البيع: 13.39 جنيه.



سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الشراء: 13.35 جنيه.

سعر البيع: 13.44 جنيه.



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الشراء: 13.36 جنيه.

سعر البيع: 13.45 جنيه.



سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي اليوم 3.75 ريال سعودي للشراء والبيع، وهو سعر ثابت منذ سنوات بفضل ربط الريال بالدولار الأمريكي في المملكة العربية السعودية.

خدمة محدثة لأسعار العملات

خدمة محدثة لأسعار العملات

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