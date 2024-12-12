سعر الريال السعودي اليوم الخميس 12-12- 2024 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه حالة من الاستقرار النسبي اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024, مسجلًا سعر شراء في معظم البنوك بين 13.04 و 13.50 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البيع بين 13.40 و 13.51 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم

رصد “الموجز” تحديث سعر الريال السعودي اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 13.4592 جنيه للشراء، و13.499 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري على 13.4407 جنيه للشراء، و13.4929 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 13.4406 جنيه للشراء، و13.4929 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 13.4706 جنيه للشراء، و13.4982 جنيه للبيع.

الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي ارتفاعاً طفيفاً إلى 13.44 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول عند 13.401 جنيه للشراء، و13.566 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري عند 13.4574 جنيه للشراء، و13.4955 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

تحرك سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي ليصل إلى 13.4673 جنيه للشراء، و13.4939 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

جاء متوسط أسعار العملات الأجنبية اليوم, كالتالي:

سجل الدولار الأمريكي سعر شراء 50.62 جنيه وسعر بيع 50.71 جنيه.

بلغ اليورو سعر شراء 53.1459 جنيه وسعر بيع 53.2941 جنيه.

سجل الجنيه الإسترليني سعر شراء 64.5304 جنيه وسعر بيع 64.7617 جنيه.

وصل اليوان الصيني إلى 6.9595 جنيه للشراء و6.9798 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري سعر شراء 57.2437 جنيه وسعر بيع 57.4304 جنيه.

بلغ سعر شراء الدنمارك كرونة 7.1263 جنيه وسعر بيع 7.1463 جنيه.

سجل الدينار الكويتي سعر شراء 164.4887 جنيه وسعر بيع 164.9854 جنيه.

سجل الدينار الأردني سعر شراء 71.2483 جنيه وسعر بيع 71.4703 جنيه.

بلغ الدينار البحريني سعر شراء 134.0389 جنيه وسعر بيع 134.4711 جنيه.

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