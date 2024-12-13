هل تخطى 51 جنيهًا؟.. سعر الدولار في مصر الجمعة 13 ديسمبر 2024

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 استقرار بعدما اقترب من حاجز الـ 51 جنيهًا مصري، وفقًا للتحديثات اللحظية التي ينتقلها لكم موقع الموجز، بلغ سعره نحو 50.77 جنيه للشراء

وكانت الأسعار في الأيام القليلة الماضية قد شهدت تقلبات مستمرة، حيث كان سعر الدولار قد سجل في آخر تحديث له أمس، 50.74 جنيه مصري.

أفضل البنوك لشراء وبيع الدولار

أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي، بسعر 50.46 جنيه.

أفضل بنك للبيع: مصرف أبوظبي الإسلامي، بسعر 50.83 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

البنك المركزي:

شراء: 50.913 جنيه

بيع: 50.774 جنيه

البنك الأهلي المصري:

شراء: 50.89 جنيه

بيع: 50.79 جنيه

بنك مصر:

شراء: 50.89 جنيه

بيع: 50.79 جنيه

بنك القاهرة:

شراء: 50.89 جنيه

بيع: 50.79 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي:

شراء: 50.92 جنيه

بيع: 50.83 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 50.90 جنيه

بيع: 50.80 جنيه

HSBC:

شراء: 50.92 جنيه

بيع: 50.83 جنيه

بنك الإسكندرية:

شراء: 50.90 جنيه

بيع: 50.80 جنيه

البنك الأهلي القطري (QNB):

شراء: 50.89 جنيه

بيع: 50.79 جنيه

بنك كريدي أجريكول:

شراء: 50.90 جنيه

بيع: 50.80 جنيه

بنك البركة:

شراء: 50.88 جنيه

بيع: 50.78 جنيه

البنك المصري الخليجي:

شراء: 50.90 جنيه

بيع: 50.80 جنيه

المصرف المتحد:

شراء: 50.88 جنيه

بيع: 50.78 جنيه

بنك الكويت الوطني (NBK):

شراء: 50.89 جنيه

بيع: 50.79 جنيه

المصرف العربي الدولي:

شراء: 50.89 جنيه

بيع: 50.79 جنيه

بنك الشركة المصرفية (سايب):

شراء: 50.90 جنيه

بيع: 50.80 جنيه

البنك العقاري المصري العربي:

شراء: 50.90 جنيه

بيع: 50.80 جنيه

بنك الاستثمار العربي:

شراء: 50.85 جنيه

بيع: 50.75 جنيه

بنك قناة السويس:

شراء: 50.91 جنيه

بيع: 50.81 جنيه

البنك الأهلي الكويتي:

شراء: 50.461 جنيه

بيع: 50.42 جنيه

البنك الأهلي اليوناني:

شراء: 50.92 جنيه

بيع: 50.83 جنيه

بنك التنمية الصناعية:

شراء: 50.92 جنيه

بيع: 50.83 جنيه

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب أيضًا بالتوازي مع ارتفاع الدولار، حيث سجل سعر أونصة الذهب 2,680.5 دولار أمريكي، ما يعادل 136,304 جنيه مصري.

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