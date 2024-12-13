سعر الدولار اليوم الجمعة 13-12-2024.. الأخضر ثابت

سعر الدولار اليوم.. شهدت العملة الخضراء استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات الجمعة 13-12-2024 في الأسواق الرسمية، تزامنًا مع بدء العطلة الرسمية، وهو ما يعكس حالة من الثبات النسبي في سوق الصرف خلال الفترة الحالية.

ويُعد سعر الدولار اليوم واحدًا من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية، نظرًا لارتباطه الوثيق بحركة الاستيراد والتصدير.

سعر الدولار اليوم

ويأتي استقرار سعر الدولار اليوم بعد تقلبات شهدتها الأسواق في الفترة الماضية، حيث تتأثر أسعار العملات بالعديد من العوامل، مثل السياسات النقدية، وحجم الاحتياطي الأجنبي، والتغيرات في الأسواق العالمية.

ويُنظر إلى ثبات سعر الدولار اليوم كإشارة إيجابية للمستثمرين والشركات التي تعتمد على استقرار سعر الصرف لتخطيط أنشطتها المالية والتجارية.

ومن المتوقع أن يستمر سعر الدولار في التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترات القادمة، بناءً على التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، بما في ذلك قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة، وحركة الأسواق العالمية.

وفي هذا الصدد، الموجز ينقل عبر النقاط التالية، آخر ما وصل له سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 13-12-2024، بجميع البنوك والمصارف الرسمية وذلك تزامنًا مع بدء العطلة الأسبوعية والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ الدولار في البنك الأهلي المصري 50.79 للشراء و 50.89 للبيع جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 50.79 للشراء و 50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 50.80 جنيه للشراء و 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 50.83 جنيه للشراء، و 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفى بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 50.81 جنيه للشراء، و 50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 50.80 جنيه للشراء، و 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.80 جنيه للشراء، و 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وبلغ سعر الدولار فى بنك HSBC نحو 50.75 جنيه للشراء و 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي 50.80 للشراء و 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربى الافريقى الدولى

سجل الدولار في البنك العربى الافريقى الدولى 50.80 جنيه للشراء، و 50.90 جنيه للبيع.

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