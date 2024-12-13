أسعار السمك والجمبري اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 داخل الأسواق

شهدت أسعار السمك والجمبري تباينًا ملحوظًا اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، في سوق العبور للجملة، مع تسجيل تغييرات طفيفة في بعض الأصناف مقارنة بالأسعار السابقة.

ويقدم موقع الموجز، فيما يلي قائمة محدثة بأسعار الأسماك والجمبري وفقًا لآخر تحديث لـ اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024:

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

البلطي:

ممتاز: بين 70 و76 جنيهًا للكيلو (زيادة جنيهين عن السعر السابق).

متوسط الحجم: بين 63 و69 جنيهًا للكيلو.

بلطي أسواني: بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

فيليه بلطي: بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض: بين 160 و260 جنيهًا للكيلو (زيادة 10 جنيهات).

بياض أملس:

بلدي: بين 100 و150 جنيهًا للكيلو.

مزارع: بين 40 و90 جنيهًا للكيلو.

القراميط: بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

مكرونة خليجي: بين 70 و80 جنيهًا للكيلو (انخفاض 5 جنيهات).

مكرونة سويسي: بين 75 و95 جنيهًا للكيلو (انخفاض 15 جنيهًا).

أسعار السمك

أسعار السمك المميز اليوم

سمك موسى: بين 190 و290 جنيهًا للكيلو (انخفاض 10 جنيهات).

السبيط: بين 190 و290 جنيهًا للكيلو (انخفاض 10 جنيهات).

الكابوريا: بين 40 و135 جنيهًا للكيلو.

مرجان ممتاز: بين 160 و260 جنيهًا للكيلو (انخفاض 10 جنيهات).

بربون ممتاز: بين 180 و300 جنيهًا للكيلو.

دنيس: بين 90 و245 جنيهًا للكيلو (زيادة 15 جنيهًا).

أسعار السمك

أسعار الجمبري اليوم

جمبري صغير: بين 170 و250 جنيهًا للكيلو.

جمبري متوسط: بين 250 و400 جنيهًا للكيلو.

جمبري كبير: بين 400 و700 جنيه للكيلو (زيادة 20 جنيهًا).

أسعار الجمبري اليوم

أسعار السمك أخرى

البوري: بين 90 و180 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

وقار: بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

قاروص: بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

سردين:

طازج: بين 60 و90 جنيهًا للكيلو.

مجمد: بين 50 و80 جنيهًا للكيلو.

ماكريل مجمد: بين 100 و140 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم

تختلف الأسعار حسب الجودة والحجم ونوع السمك، مع تفاوت طفيف في أسواق التجزئة مقارنةً بالجملة.

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