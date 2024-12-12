أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 12-12-2024 فى سوق العبور

أسعار السمك والجمبري.. استقرت أسعار السمك والجمبري، وجميع المأكولات البحرية، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، في سوق العبور والأسواق المختلفة، حيث لم تشهد الأسعار تغيرات كبيرة مقارنة بالأيام السابقة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق.

تتفاوت أسعار السمك والجمبري حسب الأنواع والحجم، لكنها ظلت ضمن نطاق معقول يضمن توافرها للمستهلكين دون تأثيرات كبيرة، و هذا الاستقرار يعتبر مؤشرًا إيجابيًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويعزز من قدرة المستهلكين على التخطيط لاحتياجاتهم من المأكولات البحرية، وفى هذا السياق ينشر موقع الموجز فيما يلي أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 فى سوق العبور.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك والجمبري اليوم للمستهلك

يتراوح سعر قشر البياض من 160 إلى 260 جنيه

يتراوح سعر بياض أملس 1 (بلدي) من 100 إلى 150 جنيه

يتراوح سعر بياض أملس 2 (خليجي - بحيرة ناصر - مزارع) من 40 إلى 90 جنيه

يتراوح سعر قراميط - شيلان من 30 إلى 70 جنيه

يتراوح سعر الثعابين من 100 إلى 550 جنيه

يتراوح سعر المكرونة الخليجي من 70 إلى 80 جنيه

يتراوح سعر المكرونة السويسي من 75 إلى 95 جنيه

يتراوح سعر برانيس إسكندراني من 75 إلى 95 جنيه

يتراوح سعر موسى من 190 إلى 290 جنيه



يتراوح سعر السبيط - كاليماري - سابيا من 190 إلى 290 جنيه

يتراوح سعر القرش من 100 إلى 150 جنيه

يتراوح سعر الحدادي من 30 إلى 40 جنيه

يتراوح سعر الكابوريا من 40 إلى 135 جنيه

يتراوح سعر مرجان 1 من 160 إلى 260 جنيه

يتراوح سعر مرجان 2 من 100 إلى 150 جنيه

يتراوح سعر بربون 1 من 180 إلى 300 جنيه

يتراوح سعر بربون 2 من 110 إلى 170 جنيه

يتراوح سعر دنيس من 90 إلى 245 جنيه

يتراوح سعر بوري 1 من 120 إلى 180 جنيه

يتراوح سعر بوري 2 من 90 إلى 110 جنيه

يتراوح سعر مازليا - كشر من 100 إلى 300 جنيه

يتراوح سعر الشعور من 100 إلى 300 جنيه

يتراوح سعر الوقار من 150 إلى 350 جنيه

يتراوح سعر قاروص - لوت من 150 إلى 350 جنيه

يتراوح سعر موزة من 70 إلى 100 جنيه

يتراوح سعر الباغة من 25 إلى 35 جنيه

يتراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيه

يتراوح سعر الكسكمري من 60 إلى 80 جنيه

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك البلطي اليوم

ارتفع سعر السمك البلطي الكبير اليوم، حيث تراوح ما بين 70 و 74 جنيهًا للكيلو.

كما شهد سعر السمك البلطي الوسط زيادة، ليترواح ما بين 53 و 69 جنيهًا للكيلو.

بالنسبة للسمك البلطي الأسواني، تراوح سعره اليوم من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

بينما بلغ سعر السمك الفيليه البلطي ما بين 50 و 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار السمك المجمدة اليوم

تراوح سعر المرجان المجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

سجل سعر البربون المجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

بلغ سعر المكرونة المجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو السردين المجمد بين 50 و 80 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الماكريل المجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

أسعار السمك والجمبري اليوم

أسعار الجمبري اليوم

بلغ سعر الجمبري الجامبو من 580 إلى 680 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري كبير الحجم من 500 إلى 560 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم من 380 إلى 480 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر الجمبري صغير الحجم من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

ثبت سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و 425 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

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