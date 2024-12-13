هتغلى تاني.. أسعار الفضة والسبائك اليوم الجمعة 13-12-2024

أسعار الفضة اليوم.. شهدت أسعار الفضة في مصر اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024, استقرار ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة على الرغم من الارتفاع الطفيف في سعر أونصة الفضة عالميًا بمقدار 0.05 دولار لتصل إلى 30.9775 دولار.

أسعار الفضة اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “جولد برايس”.

سعر جرام الفضة اليوم

سعر جرام الفضة النقية عيار 999: 55.82 جنيه.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958: 53.53 جنيه.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925: 51.69 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 900 (عملات): 50.29 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 800 (مجوهرات): 44.70 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 880: 49.17 جنيه.

أسعار الفضة اليوم

سعر أونصة الفضة بالجنيه اليوم

بلغ سعر سعر أونصة الفضة بالجنيه اليوم نحو 1,739.696 جنيه.

أسعار سبائك الفضة اليوم

جاءت أسعار سبائك الفضة اليوم كالتالي:

أسعار الفضة اليوم

سعر سبيكة الفضة وزن 50 جرام: شراء 3,677.57 جنيه - بيع 2,779.79 جنيه.

سعر سبيكة الفضة وزن 100 جرام: شراء 7,327.18 جنيه - بيع 5,559.57 جنيه.

سعر سبيكة الفضة وزن 200 جرام: شراء 13,983.17 جنيه - بيع 11,119.14 جنيه.

سعر سبيكة الفضة وزن 250 جرام: شراء 17,199.30 جنيه - بيع 13,898.93 جنيه.

سعر سبيكة الفضة وزن 500 جرام: شراء 34,063.00 جنيه - بيع 27,797.86 جنيه.

سعر سبيكة الفضة وزن 1 كيلو: شراء 67,119.21 جنيه - بيع 55,595.72 جنيه.

ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.1 %, وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub

وأشار التقرير، إلى أن الطلب الصناعي، والتوترات الجيوسياسية مازال يمثلان قوة دعمة للفضة، نتيجة ارتفاع الطلب، ورغبة المستثمرين في التحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

أضاف، أن تزايد الإقبال على الطاقة الشمسية عزز من الطلب على الفضة، مما أدى إلى تشابك ثروات المعدن الثمين مع قطاع الطاقة المتجددة, إذ يحتوي كل لوحة شمسية عادة على ما بين 15 إلى 20 جرامًا من الفضة.

ويتوقع التقرير، ارتفاع أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع التوقعات بتزايد الطلب الصناعي على الفضة.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن سعة الطاقة الشمسية ستحتاج إلى مضاعفة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 لتلبية أهداف المناخ العالمية، وهو ما يترجم إلى ارتفاع هائل في الحاجة إلى الفضة.

ولفت، «الملاذ الآمن»، إلى أن تزايدة التوترات الجيوسياسية، مع ضعف الاقتصاد الأمريكي، يعززان جاذبية الفضة كاستثمار للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة، وتاريخيًا، ترتفع جاذبية الأصول الآمنة، في أوقات عدم اليقين أو المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

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