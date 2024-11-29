أسعار الفضة والسبائك.. سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الجمعة 29-11-2024

أسعار الفضة اليوم.. شهدت أسعار الفضة اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 حالة من الاستقرار النسبي في محلات الصاغة، ليسجل سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 بالمصنعية نحو 64.20 جنيهًا.

أسعار الفضة اليوم

تنشر جريدة “الموجز” أسعار الفضة بالمصنعية والسبائك اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024, وفقًا لمحلات الصاغة, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الفضة اليوم

سعر جرام الفضة النقية عيار 999 بالمصنعية 67.78 جنيهًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 بالمصنعية 65.77 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 950 بالمصنعية 65.39 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 بالمصنعية 64.20 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 900 بالمصنعية 63.00 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 835 بالمصنعية 59.90 جنيهًا.

سعر جرام الفضة المصرية عيار 800 بالمصنعية 58.22 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 750 بالمصنعية 55.84 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 700 بالمصنعية 53.45 جنيهًا.

أسعار الفضة اليوم

أسعار سبائك الفضة اليوم

سعر سبيكة الفضة وزن 10 جرامًا 621.14 جنيهًا للشراء و 582.92 جنيهًا للبيع.

سعر سبيكة الفضة وزن 20 جرامًا 1,242.28 جنيهًا للشراء و 1,165.83 جنيهًا للبيع.

سعر سبيكة الفضة وزن 31.1 جرام (أونصة) 1,931.75 جنيهًا للشراء و 1,812.87 جنيهًا للبيع.

سعر سبيكة الفضة وزن 50 جرامًا 3,105.70 جنيهًا للشراء و 2,914.58 جنيهًا للبيع.

سعر سبيكة الفضة وزن 100 جرامًا 6,211.40 جنيهًا للشراء و 5,829.16 جنيهًا للبيع.

سعر سبيكة الفضة وزن 250 جرامًا (ربع كيلوا) 15,528.50 جنيهًا للشراء و 14,572.90 جنيهًا للبيع.

سعر سبيكة الفضة وزن 500 جرامًا (نصف كيلوا) 31,057.00 جنيهًا للشراء و 29,145.80 جنيهًا للبيع.

سعر سبيكة الفضة وزن 1000 جرام (1 كيلوا) 62,114.00 جنيهًا للشراء و 58,291.60 جنيهًا للبيع.

أسعار الفضة اليوم

وفقًا لتقرير مركز "الملاذ الآمن"، كانت الفضة تراجعت بشكل كبير في الأيام الماضية، إلا أنها استعادت قوتها بسبب التوترات الجيوسياسية, تزايد الطلب عليها كملاذ آمن خلال الأوقات غير المستقرة، مما دفع أسعارها إلى الارتفاع. ويُتوقع أن تستمر الفضة في تحقيق مكاسب ملحوظة خلال دورة خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إذ يُعرف تاريخيًا تأثير تلك الدورة على أسعار الفضة.

أوضح التقرير أن الفضة، كغيرها من الأصول الآمنة، تشهد زيادة في جاذبيتها في فترات عدم اليقين أو المخاطر الجيوسياسية, يفضل المستثمرون في مثل هذه الأوقات، تحويل استثماراتهم إلى المعادن الثمينة مثل الفضة لحماية أموالهم من التقلبات الاقتصادية والسياسية.

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