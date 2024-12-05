سعر جرام الفضة وأسعار السبائك اليوم الخميس 5-12-2024

سعر جرام الفضة اليوم.. شهدت أسعار الفضة في مصر اليوم، الخميس 5 ديسمبر 2024، ارتفاعًا طفيفًا في معظم الأعيرة, وبلغ سعر أونصة الفضة 1,547 جنيهًا مصريًا، مسجلاً زيادة قدرها 0.810% مقارنة باليوم السابق.

سعر جرام الفضة عيار 925

ارتفع سعر جرام الفضة عيار 925 في الأسواق إلى 46.01 جنيهًا مصريًا، بنسبة ارتفاع بلغت 0.811%.

أسعار الفضة اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الفضة والسبائك بالمصنعية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024, وفقًا لمحلات الصاغة.

سعر جرام الفضة النقية عيار 999 بالمصنعية

بلغ سعر جرام الفضة النقية عيار 999 بالمصنعية 69.74 جنيهًا مصريًا.

سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 بالمصنعية

وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 بالمصنعية إلى 67.65 جنيهًا مصريًا.

سعر جرام الفضة اليوم

سعر جرام الفضة عيار 950 بالمصنعية

سجل سعر جرام الفضة عيار 950 بالمصنعية 67.25 جنيهًا مصريًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 بالمصنعية

بلغ سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 بالمصنعية 66.01 جنيهًا مصريًا.

سعر جرام الفضة عيار 900 بالمصنعية

سجل سعر جرام الفضة عيار 900 بالمصنعية 64.77 جنيهًا مصريًا.

سعر جرام الفضة

سعر جرام الفضة عيار 835 بالمصنعية

وصل سعر جرام الفضة عيار 835 بالمصنعية إلى 61.53 جنيهًا مصريًا.

سعر جرام الفضة المصرية عيار 800 بالمصنعية

سجل سعر جرام الفضة المصرية عيار 800 بالمصنعية 59.79 جنيهًا مصريًا.

سعر جرام الفضة عيار 750 بالمصنعية

بلغ سعر جرام الفضة عيار 750 بالمصنعية 57.31 جنيهًا مصريًا.

سعر جرام الفضة عيار 700 بالمصنعية

سجل سعر جرام الفضة عيار 700 بالمصنعية 54.82 جنيهًا مصريًا.

أسعار سبائك الفضة اليوم في مصر

سبيكة الفضة وزن 10 جرام: سعر الشراء 646.62 جنيهًا، سعر البيع 606.83 جنيهًا.

سبيكة الفضة وزن 20 جرام: سعر الشراء 1,293.24 جنيهًا، سعر البيع 1,213.66 جنيهًا.

سبيكة الفضة وزن 31.1 جرام (أونصة): سعر الشراء 2,010.98 جنيهًا، سعر البيع 1,887.23 جنيهًا.

سبيكة الفضة وزن 50 جرام: سعر الشراء 3,233.10 جنيهًا، سعر البيع 3,034.14 جنيهًا.

سبيكة الفضة وزن 100 جرام: سعر الشراء 6,466.20 جنيهًا، سعر البيع 6,068.28 جنيهًا.

سبيكة الفضة وزن 250 جرام (ربع كيلوا): سعر الشراء 16,165.50 جنيهًا، سعر البيع 15,170.70 جنيهًا.

سبيكة الفضة وزن 500 جرام (نصف كيلوا): سعر الشراء 32,331.00 جنيهًا، سعر البيع 30,341.40 جنيهًا.

سبيكة الفضة وزن 1000 جرام (1 كيلوا): سعر الشراء 64,662.00 جنيهًا، سعر البيع 60,682.80 جنيهًا.

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