سعر جرام الفضة بالمصنعية اليوم الأربعاء 4-12- 2024

سعر جرام الفضة.. شهدت أسعار الفضة حالة من الارتفاع الملحوظ في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024, وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 45.66 جنيهًا مرتفعًا بنسبة 1.829% مقارنة بالأيام الماضية.

ارتفع سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية ليصل إلى 65.66 جنيهًا, وجاء هذا الأرتفاع نتيجة تحسن الأسعار عالميًا بنسبة 1.829%.

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية

تنشر جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024, وفقًا لمحلات الصاغة المصرية:

سعر جرام الفضة اليوم

سعر جرام الفضة النقية عيار 999 بالمصنعية وصل إلى 69.37 جنيهًا.

جرام الفضة البريطانية عيار 958 بالمصنعية سجل 67.30 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الفضة عيار 950 بالمصنعية 66.90 جنيهًا.

سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 بالمصنعية بلغ 65.67 جنيهًا.

جرام الفضة عيار 900 بالمصنعية وصل إلى 64.43 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 835 بالمصنعية سجل 61.22 جنيهًا.

سعر جرام الفضة المصرية عيار 800 بالمصنعية بلغ 59.50 جنيهًا.

جرام الفضة عيار 750 بالمصنعية سجل 57.03 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 700 بالمصنعية وصل إلى 54.56 جنيهًا.

أسعار سبائك الفضة اليوم

ارتفعت أسعار سبائك الفضة في مصر, وجاءت وفقًا للأوزان المختلفة كالتالي:

سعر الفضة اليوم

سعر جرام الفضة اليوم

سبيكة الفضة وزن 10 جرام تباع بسعر شراء 641.81 جنيهًا وسعر بيع 602.31 جنيهًا.

سبيكة الفضة وزن 20 جرام تباع بسعر شراء 1,283.62 جنيهًا وسعر بيع 1,204.63 جنيهًا.

سبيكة الفضة وزن 31.1 جرام (أونصة) تباع بسعر شراء 1,996.03 جنيهًا وسعر بيع 1,873.20 جنيهًا.

سبيكة الفضة وزن 50 جرام تباع بسعر شراء 3,209.05 جنيهًا وسعر بيع 3,011.57 جنيهًا.

سبيكة الفضة وزن 100 جرام تباع بسعر شراء 6,418.10 جنيهًا وسعر بيع 6,023.14 جنيهًا.

سبيكة الفضة وزن 250 جرام (ربع كيلوا) تباع بسعر شراء 16,045.25 جنيهًا وسعر بيع 15,057.85 جنيهًا.

سبيكة الفضة وزن 500 جرام (نصف كيلوا) تباع بسعر شراء 32,090.50 جنيهًا وسعر بيع 30,115.70 جنيهًا.

سبيكة الفضة وزن 1000 جرام (1 كيلوا) تباع بسعر شراء 64,181.00 جنيهًا وسعر بيع 60,231.40 جنيهًا.

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