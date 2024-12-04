سعر جرام الفضة بالمصنعية اليوم الأربعاء 4-12- 2024
سعر جرام الفضة.. شهدت أسعار الفضة حالة من الارتفاع الملحوظ في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024, وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 45.66 جنيهًا مرتفعًا بنسبة 1.829% مقارنة بالأيام الماضية.
ارتفع سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية ليصل إلى 65.66 جنيهًا, وجاء هذا الأرتفاع نتيجة تحسن الأسعار عالميًا بنسبة 1.829%.
سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية
تنشر جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024, وفقًا لمحلات الصاغة المصرية:
- سعر جرام الفضة النقية عيار 999 بالمصنعية وصل إلى 69.37 جنيهًا.
- جرام الفضة البريطانية عيار 958 بالمصنعية سجل 67.30 جنيهًا.
- بلغ سعر جرام الفضة عيار 950 بالمصنعية 66.90 جنيهًا.
- سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 925 بالمصنعية بلغ 65.67 جنيهًا.
- جرام الفضة عيار 900 بالمصنعية وصل إلى 64.43 جنيهًا.
- سعر جرام الفضة عيار 835 بالمصنعية سجل 61.22 جنيهًا.
- سعر جرام الفضة المصرية عيار 800 بالمصنعية بلغ 59.50 جنيهًا.
- جرام الفضة عيار 750 بالمصنعية سجل 57.03 جنيهًا.
- سعر جرام الفضة عيار 700 بالمصنعية وصل إلى 54.56 جنيهًا.
أسعار سبائك الفضة اليوم
ارتفعت أسعار سبائك الفضة في مصر, وجاءت وفقًا للأوزان المختلفة كالتالي:
سعر جرام الفضة اليوم
- سبيكة الفضة وزن 10 جرام تباع بسعر شراء 641.81 جنيهًا وسعر بيع 602.31 جنيهًا.
- سبيكة الفضة وزن 20 جرام تباع بسعر شراء 1,283.62 جنيهًا وسعر بيع 1,204.63 جنيهًا.
- سبيكة الفضة وزن 31.1 جرام (أونصة) تباع بسعر شراء 1,996.03 جنيهًا وسعر بيع 1,873.20 جنيهًا.
- سبيكة الفضة وزن 50 جرام تباع بسعر شراء 3,209.05 جنيهًا وسعر بيع 3,011.57 جنيهًا.
- سبيكة الفضة وزن 100 جرام تباع بسعر شراء 6,418.10 جنيهًا وسعر بيع 6,023.14 جنيهًا.
- سبيكة الفضة وزن 250 جرام (ربع كيلوا) تباع بسعر شراء 16,045.25 جنيهًا وسعر بيع 15,057.85 جنيهًا.
- سبيكة الفضة وزن 500 جرام (نصف كيلوا) تباع بسعر شراء 32,090.50 جنيهًا وسعر بيع 30,115.70 جنيهًا.
- سبيكة الفضة وزن 1000 جرام (1 كيلوا) تباع بسعر شراء 64,181.00 جنيهًا وسعر بيع 60,231.40 جنيهًا.
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