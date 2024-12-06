أسعار الفضة في مصر اليوم الجمعة.. تحديثات جديدة في الأسواق

شهدت أسعار الفضة اليوم في مصر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 تغييرات ملحوظة في مختلف المحلات والأسواق المحلية، يأتي هذا التحديث وسط تقلبات سعرية مستمرة تهم المستثمرين والمتعاملين في سوق المعادن الثمينة.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير، أهم أسعار الفضة اليوم بأنواعها المختلفة، ونعرض أبرز العوامل المؤثرة في الأسعار.

أسعار الفضة اليوم في مصر

فيما يلي أبرز الأسعار للفضة في مصر، بحسب آخر تحديثات السوق:

أسعار الفضة اليوم في مصر

• سعر الأونصة عالميًا: 1,564.63 جنيه مصري (31.31 دولار أمريكي)

• جرام فضة نقي عيار 99.9: 50.31 جنيه مصري (1.01 دولار أمريكي)

• جرام فضة بريطاني عيار 95.8: 48.19 جنيه مصري (0.96 دولار أمريكي)

• جرام فضة استرليني عيار 92.5: 46.53 جنيه مصري (0.93 دولار أمريكي)

• جرام فضة عيار 916: 46.08 جنيه مصري (0.92 دولار أمريكي)

• جرام فضة عيار 875 (فضة سعودي): 44.02 جنيه مصري (0.88 دولار أمريكي)

• جرام فضة عيار 800: 40.25 جنيه مصري (0.81 دولار أمريكي)

• جرام فضة عيار 750: 37.73 جنيه مصري (0.76 دولار أمريكي)

• جرام فضة عيار 585: 29.43 جنيه مصري (0.59 دولار أمريكي)

العوامل المؤثرة في أسعار الفضة

وتتأثر أسعار الفضة بعدة عوامل، ما يجعلها عرضة للتقلبات المستمرة:

العرض والطلب

توازن العرض والطلب يعد العامل الأكثر تأثيرًا على أسعار الفضة، في حال ازدياد الطلب أو انخفاض العرض، قد يرتفع السعر، والعكس صحيح.

الأحداث الاقتصادية العالمية

تؤثر الأحداث الاقتصادية مثل الأزمات العالمية أو الاستقرار المالي على توجهات الأسعار، قد يزيد الطلب على الفضة كملاذ آمن في حال حدوث اضطرابات اقتصادية.

تقلبات سوق العملات

يرتبط سعر الفضة بالدولار الأمريكي، حيث أن انخفاض قيمة الدولار غالبًا ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفضة والعكس أيضًا صحيح.

الفضة في مصر تاريخ طويل وعراقة ثقافية

تعتبر الفضة من المعادن الثمينة التي تحظى بتاريخ طويل في مصر منذ العصور القديمة، كانت الفضة تستخدم في صناعة الحلي والأواني والعملات.

تميزت الفضة المصرية بجودتها وارتباطها بالثقافة والحرف اليدوية التقليدية، حيث يتم تصنيع المجوهرات باستخدام تقنيات مبتكرة تجمع بين التراث المصري والفن المعاصر.

أسعار الفضة اليوم في مصر

توقعات مستقبلية لسعر الفضة

بالنظر إلى تقلبات السوق المستمرة، يصعب التنبؤ بشكل دقيق بمستقبل أسعار الفضة في مصر إلا أن الخبراء يتوقعون أن تظل الأسعار متأثرة بالعوامل العالمية والمحلية، مثل التقلبات الاقتصادية والتغيرات في أسعار العملات.

الفضة المصرية في الأسواق العالمية

تتميز الفضة المصرية بجودة عالية، حيث يتم تصديرها إلى العديد من البلدان.

يزدهر قطاع صناعة الفضة في مصر، حيث توفر مصر فرص عمل للعديد من الحرفيين والصاغة، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويسهم في تطوير الصناعات الصغيرة.

تستمر الفضة في مصر كأحد المعادن الثمينة التي تثير اهتمام المستثمرين والتجار، مع تقلبات الأسعار المستمرة، من المهم متابعة التحديثات اليومية لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

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