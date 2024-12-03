أسعار نيسان صني 2025 في السوق المصرية خلال ديسمبر 2024

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية نيسان عن ثبات أسعار سيارات نيسان صني موديل 2025 في السوق المصرية خلال شهر ديسمبر والتي نرصدها لكم عبر الموجز، حيث تشهد دون أي تغيير مقارنة بالشهر الماضي، وهو ما يعزز من توقعات بتحسين مبيعاتها خلال الفترة الحالية.

أسعار نيسان صني 2025 في السوق المصرية

الفئة الثانية (أوتوماتيك): 695 ألف جنيه.

الفئة الثالثة: 765 ألف جنيه.

فئة سوبر صالون: 795 ألف جنيه.

مواصفات نيسان صني 2025

تأتي نيسان صني 2025 بمحرك سعة 1500 سي سي، مكون من 4 سلندر، بقوة 108 حصان وعزم دوران 134 نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات أو أوتوماتيكي بـ 4 سرعات يتيح قيادة سلسة وتغييرًا دقيقًا وسريعًا.

التسارع: من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 15.5 ثانية.

معدل استهلاك الوقود: 6.9 لتر لكل 100 كم.

أسعار نيسان صني 2025 في السوق المصرية

توطين صناعة السيارات سيسهم في خفض الأسعار

أكد تامر حنفي، خبير السيارات، أن توطين صناعة السيارات في مصر سيؤدي إلى خفض أسعار السيارات على المدى البعيد، حيث سيكون التصنيع المحلي أقل تكلفة مقارنة بالاستيراد.

الحكومة تدعم إنشاء مصانع تجميع السيارات

أوضح حنفي أن الحكومة تسعى لتقديم حوافز متنوعة للمستثمرين لتشجيعهم على إنشاء مصانع تجميع السيارات محليًا، مما يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

أسعار نيسان صني 2025 في السوق المصرية

ظاهرة الأوفربرايس تعيق استفادة السوق

وأشار إلى أن بعض السيارات المجمعة محليًا، مثل سيارات شيري وهيونداي، تباع بظاهرة الأوفربرايس، والتي تتراوح قيمتها بين 80 و100 ألف جنيه فوق السعر الأساسي، رغم تصنيعها المحلي، مطالبًا بفرض ضوابط صارمة للحد من هذه الظاهرة، للاستفادة بشكل كامل من التجميع المحلي وخفض الأسعار.

جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل

اختتم حنفي حديثه بالإشارة إلى أن توطين صناعة السيارات كان ينبغي البدء فيه منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي لمصر يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الأجانب، ما يوفر فرص عمل كبيرة ويعزز من نمو الاقتصاد المحلي.

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