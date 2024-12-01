أسعار سيارات النصر المصرية.. خيارات محلية بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الجميع

بعد الإعلان عن عودة شركة النصر للسيارات للسوق المصرية، والتي من المنتظر أن تطرح النصر أول سيارة ملاكي من إنتاجها في مايو 2025، على أن يتم فتح باب الحجز على هذه السيارة قبل موعد الإنتاج بثلاثة أشهر، ومن ثم البحث عن عن أسعار سياراتها ضمن أولويات الكثيرين، ويستعرض الموجز تفاصيل واسعار السيارات.

وتستعد النصر للسيارات لإحداث تغيير حقيقي بسوق السيارات ، من خلال تقديم منتج يلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية وبسعر تنافسي، فضلا عن توجه الشركة لزيادة المكون المحلي في تصنيعها بنسبة تتجاوز 60%، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتقوية القطاع الصناعي.

أسعار سيارات النصر

وتعد أسعار سيارات النصر أكثر تنافسية، ومركبات اقتصادية وصديقة للبيئة، ومن بين موديلات السيارات التي ستقدمها الشركة، السيارة الكهربائية E70 وتأتي بفائتين الأولى تبدأ من 300,000 جنيه مصري، في حين تبدأ الفئة الثانية ذات التجهيزات الأعلى إلى 350,000جنيه مصري.

مميزات السيارات الكهربائية

وتتميز السيارة الكهربائية، بمدى قيادة يصل إلى 400كيلو متر للشحنة الواحدة وسرعة قصوى تبلع 150 كيلو مترا في الساعة، كما أنها مزودة بأنظمة أمان متطورة مثل نظام ABS، ونظام التحكم في الثبات ESC، ما يجعلها خيارا أكثر جاذبية للأفراد الباحثين عن سيارة تجمع بين الأمان والتكنولوجيا المتقدمة.E70

وتعمل الشركة على توسيع إنتاجها من السيارات على أن تشمل الميني باص الكهربائي، والذي من المتوقع أن يُنتج لأول مرة في منتصف عام 2025، بأسعار ستعمل على جذب الشركات والمستهلكين المهتمين بوسائل النقل العامة المستدامة.

معلومات عن شركة النصر للسيارات

يذكر أن شركة النصر للسيارات، هي إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات بمصر، تأسست في أُسِّسَتْ في عام 1959، بهدف دعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادي حوف بحلوان، ركزت الشركة على إنتاج السيارات بموديلات متنوعة، بما في ذلك السيارات الخاصة، سيارات النقل، والباصات.

وتتكون الشركة من 9 مصانع، وقد شهدت الشركة تراجعًا عن قرار تصفيتها في عام 2017، وتمَّت إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها؛ استعدادًا لمرحلة جديدة من الإنتاج المتطور، بما يتماشى مع أهداف التنمية المُسْتَدَامَة، ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.

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