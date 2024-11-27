ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في مصر 2024 تزامنا مع زيادة الطلب
شهد سوق السيارات المستعملة في مصر في عام 2024 زيادة ملحوظة في الاهتمام والبحث عن الأسعار، حيث ارتفع الطلب من قبل محبي السيارات بفضل تنوع الخيارات المتاحة التي تلبي مختلف الاحتياجات والميزانيات.
أسعار السيارات المستعملة في مصر 2024
تختلف أسعار السيارات المستعملة في مصر حسب عدة عوامل مثل الطراز، سنة الصنع، حالة السيارة، ومدى استخدامها، وفيما يلي أبرز الأسعار التي تم رصدها عبر مواقع بيع السيارات المتخصصة، والتي يرصدها لكم الموجز في التقرير التالي.
أسعار سيارات دايو نوبيرا
- دايو نوبيرا 2000: 190,000 جنيه
- دايو نوبيرا 2001: 205,000 جنيه
- دايو نوبيرا 2003: 250,000 جنيه
- دايو نوبيرا 2004: 260,000 جنيه
أسعار سيارات كيا سيراتو
- كيا جراند سيراتو 2021: 400,000 جنيه
- كيا سيراتو 2014: 589,000 جنيه
- كيا سيراتو 2005: 200,000 جنيه
أسعار سيارات هيونداي
- هيونداي أكسنت 2011: 350,000 جنيه
- هيونداي أكسنت 2015: 550,000 جنيه
- هيونداي أكسنت 1999: 200,000 جنيه
أسعار سيارات هيونداي فيرنا
- هيونداي فيرنا 2006: 235,000 جنيه
- هيونداي فيرنا 2008: 285,000 جنيه
- هيونداي فيرنا 2015: 260,000 جنيه
- هيونداي فيرنا 2016: 390,000 جنيه
أسعار سيارات رينو لوجان
- رينو لوجان 2006: 220,000 جنيه
- رينو لوجان 2009: 240,000 جنيه
- رينو لوجان 2010: 260,000 جنيه
- رينو لوجان 2011: 275,000 جنيه
أسعار سيارات جيلي إمجراند
- جيلي إمجراند 2013: 200,000 جنيه
- جيلي إمجراند 2014: 240,000 جنيه
- جيلي إمجراند 2015: 290,000 جنيه
- جيلي إمجراند 2016: 340,000 جنيه
العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار
أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن الزيادة المستمرة في أسعار السيارات الجديدة تؤثر بشكل مباشر على سوق السيارات المستعملة، موضحا في تصريحات تلفزيونية أن هناك مبالغة كبيرة في أسعار السيارات المستعملة نتيجة لارتفاع أسعار السيارات الجديدة، بالإضافة إلى ظاهرة الأوفر برايس التي يفرضها التجار.
وأوضح أن الطلب المستمر من قبل المصريين على استبدال السيارات القديمة بجديدة يساهم أيضًا في رفع أسعار السيارات المستعملة، حيث يؤدي هذا إلى نقص المعروض من السيارات بأسعار معقولة.
توقعات سوق السيارات المستعملة في مصر لعام 2024
من المتوقع أن يستمر سوق السيارات المستعملة في مصر في مواجهة تقلبات سعرية بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وزيادة الطلب على المستعمل، ومع ذلك، يبقى السوق المصري مليئًا بالخيارات المتنوعة التي تلبي احتياجات مختلف الفئات، مما يجعل السيارات المستعملة خيارًا مناسبًا للعديد من المستهلكين الباحثين عن توازن بين الجودة والسعر.
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