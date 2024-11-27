ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في مصر 2024 تزامنا مع زيادة الطلب

شهد سوق السيارات المستعملة في مصر في عام 2024 زيادة ملحوظة في الاهتمام والبحث عن الأسعار، حيث ارتفع الطلب من قبل محبي السيارات بفضل تنوع الخيارات المتاحة التي تلبي مختلف الاحتياجات والميزانيات.

أسعار السيارات المستعملة في مصر 2024

تختلف أسعار السيارات المستعملة في مصر حسب عدة عوامل مثل الطراز، سنة الصنع، حالة السيارة، ومدى استخدامها، وفيما يلي أبرز الأسعار التي تم رصدها عبر مواقع بيع السيارات المتخصصة، والتي يرصدها لكم الموجز في التقرير التالي.

أسعار سيارات دايو نوبيرا

دايو نوبيرا 2000: 190,000 جنيه

دايو نوبيرا 2001: 205,000 جنيه

دايو نوبيرا 2003: 250,000 جنيه

دايو نوبيرا 2004: 260,000 جنيه



أسعار سيارات كيا سيراتو

كيا جراند سيراتو 2021: 400,000 جنيه

كيا سيراتو 2014: 589,000 جنيه

كيا سيراتو 2005: 200,000 جنيه

أسعار سيارات هيونداي

هيونداي أكسنت 2011: 350,000 جنيه

هيونداي أكسنت 2015: 550,000 جنيه

هيونداي أكسنت 1999: 200,000 جنيه

أسعار سيارات هيونداي فيرنا

هيونداي فيرنا 2006: 235,000 جنيه

هيونداي فيرنا 2008: 285,000 جنيه

هيونداي فيرنا 2015: 260,000 جنيه

هيونداي فيرنا 2016: 390,000 جنيه



أسعار السيارات المستعملة

أسعار سيارات رينو لوجان

رينو لوجان 2006: 220,000 جنيه

رينو لوجان 2009: 240,000 جنيه

رينو لوجان 2010: 260,000 جنيه

رينو لوجان 2011: 275,000 جنيه

أسعار سيارات جيلي إمجراند

جيلي إمجراند 2013: 200,000 جنيه

جيلي إمجراند 2014: 240,000 جنيه

جيلي إمجراند 2015: 290,000 جنيه

جيلي إمجراند 2016: 340,000 جنيه



العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار

أكد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن الزيادة المستمرة في أسعار السيارات الجديدة تؤثر بشكل مباشر على سوق السيارات المستعملة، موضحا في تصريحات تلفزيونية أن هناك مبالغة كبيرة في أسعار السيارات المستعملة نتيجة لارتفاع أسعار السيارات الجديدة، بالإضافة إلى ظاهرة الأوفر برايس التي يفرضها التجار.

أسعار السيارات المستعملة

وأوضح أن الطلب المستمر من قبل المصريين على استبدال السيارات القديمة بجديدة يساهم أيضًا في رفع أسعار السيارات المستعملة، حيث يؤدي هذا إلى نقص المعروض من السيارات بأسعار معقولة.

توقعات سوق السيارات المستعملة في مصر لعام 2024

من المتوقع أن يستمر سوق السيارات المستعملة في مصر في مواجهة تقلبات سعرية بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وزيادة الطلب على المستعمل، ومع ذلك، يبقى السوق المصري مليئًا بالخيارات المتنوعة التي تلبي احتياجات مختلف الفئات، مما يجعل السيارات المستعملة خيارًا مناسبًا للعديد من المستهلكين الباحثين عن توازن بين الجودة والسعر.

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