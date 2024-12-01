"جريت وول" الصينية تخطط لضخ استثمارات جديدة في صناعة السيارات بمصر

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مسؤولي شركة "جريت وول" الصينية، عملاق صناعة السيارات، لمناقشة خطط الشركة لتوسيع استثماراتها في مصر، وجاء ذلك في إطار سعي الحكومة لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية لتوطين الصناعات المحلية.

مصنع سيارات صينية في مصر

ويرصد الموجز في هذا التقريرالتفاصيل الخاصة بشركة جريت وول الصينية، بدأت شركة "جريت وول موتورز" الصينية في دراسة السوق المصري منذ مارس 2023، بعد أن أبدت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في مصر، نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات.

وأكد جاك وي، رئيس الشركة، في تصريحات سابقة أن هناك تواصلًا مستمرًا مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز هذا التعاون.

أوضح جاك وي أن مصر ستكون مركزًا ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، ولكن أيضًا لتصدير منتجات الشركة وقطع الغيار إلى دول الجوار, مؤكدًا أن الشركة تعتزم إطلاق سيارة قادرة على منافسة باقي السيارات في السوق المصري.

السيارات الصينية

وأضاف أن الحكومة الصينية تدعم بشكل كبير الشركات التي ترغب في دخول السوق المصري، ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 4 آلاف فرصة عمل.

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تركز على توطين صناعة السيارات في البلاد، خاصة السيارات الكهربائية والهجينة, مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الحوافز والاعفاءات التي تقدمها الحكومة لمن يطلق هذه النوعية من السيارات.

السيارات

من جانبه، قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بزيارة مصنع الشركة في الصين خلال الأيام الماضية، وطلب مسؤولو الشركة مليون متر مربع لإقامة مصنع لإنتاج السيارات والمستلزمات المطلوبة.

تملك شركة جريت وول موتورز المحدودة (GWM) العديد من العلامات التجارية مثل HAVAL و WEY و ORA و GWM Pickup و تانك، وتقدم منتجاتها في ثلاث فئات رئيسية: سيارات الدفع الرباعي، سيارات الركاب، وسيارات البيك أب, تضم الشركة أكثر من 70 شركة تابعة ويعمل بها أكثر من 59,000 موظف.

في السوق الصينية، تعد GWM رائدة في مبيعات سيارات الـSUV والبيك أب على مدار سنوات عديدة, ومن أوائل شركات السيارات الصينية التي توسعت عالميًا, والتي بدأت في تصدير السيارات في عام 1998، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة.

حتى الآن، أتمت الشركة خططها السوقية في أكثر من 60 دولة ومنطقة، ولديها أكثر من 400 شبكة توزيع دولية، تغطي أسواقًا إقليمية مثل روسيا وجنوب إفريقيا وأستراليا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا والمحيط الهادئ.

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